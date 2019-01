Iako su digitalni mediji već odavno preuzeli primat u svim vrstama poslovanja, bez printa se i dalje ne može. Bug i Mreža su na većini svojih dosadašnjih konferencija i drugih događanja koristili mnoge proizvode i rješenja iz segmenta tiska velikog formata, i to u suradnji s partnerima koje tvrtka DIT d.o.o. opskrbljuje strojevima i potrošnim materijalom. Odlučili smo stoga ukratko predstaviti o čemu je riječ i na koji način možete i sami odabrati pravu uslugu ispisa. S druge strane, ako vam je ispis u poslovanju nužan i trebate ga češće od 2-3 puta godišnje, svakako biste trebali razmisliti i o nabavci vlastitog stroja ili više njih. U nastavku teksta saznajte više o vrstama ispisa, a predstavit ćemo ukratko i dva nova HP-ova multifunkcijska uređaja iz linije HP DesignJet namijenjena manjim arhitektonskim uredima i sličnim oblicima poslovanja.

Digitalni tisak: Nekad i sad

Digitalni tisak je bez sumnje jedan od najbrže rastućih segmenata industrije ispisa u prethodna dva desetljeća. U prošlosti je tehnika bila intenzivna, oduzimala je vrijeme i nije bila korisna za brz ispis, no u današnje vrijeme digitalni tisak je velika prednost koja štedi i vrijeme i novac. Starije print-ploče zamijenili su visokokvalitetni laserski ili ink-jet pisači.

Digitalni pisači velikog formata nisu nikakav novitet na tržištu. Ono što je novo jest stopa po kojoj je tehnologija napredovala u pogledu kvalitete, brzine i raspona aplikacija. Ispis velikog formata, koji se naziva još i ispis širokog formata, ispis je koji radi na principu velikog uvećanja, tj. skaliranja. Za takvo što nužni su i posebni uređaji koji mogu tiskati na dimenziju širine od 17 inča (oko 43 cm) pa na više od stotinu inča. Pisači koji ispisuju na širinu od preko stotinu inča (oko 2,5 m) nazivaju se i Super-wide ili Grand format pisači. Svi ti uređaji rade slično, poput uobičajenih kućnih ili uredskih pisača, ali su osjetno veći. Koriste se u raznim projektantskim poslovima, kao što su crno-bijeli CAD (Computer Aided Design) ispis, CAD ispis u boji, specijalni ispisi raznih unutarnjih i vanjskih natpisa i plakata, zidnih tapeta, prozorske i podne grafike, “sendvič” ploča i oslikavanja vozila.

Nove promjene u tisku velikog formata

DIT pokriva čitavo tržište velikog formata u raznim djelatnostima. U početku bili su bazirani na svoje partnerstvo s HP-om i iskoristili ponudu njihovih HP DesignJet uređaja za proboj na tržište arhitekata, geodeta i građevinaca. S razvojem tehnologije povećala se kvaliteta samog ispisa te je DIT s ispisom velikih formata ušao i u tu domenu poslovanja.

Tijekom vremena, HP je počeo razvijati svoju seriju Z uređaja namijenjenih za proizvodnju i ispis visokokvalitetnih fotografija. S vremenom, kako je tehnologija napredovala, DIT je počeo nuditi uređaje za tisak velikog formata za vanjsku primjenu. Tu se radi o solventnim pisačima, latex pisačima i eko-solventnim pisačima. Iz tog razloga sklopili su partnerstvo s drugim brandovima, poput Epsona koji se ističe svojim eko-solventnim i sublimacijskim pisačima. Od ostalih partnera tu su tvrtka Summa, koja izrađuje rezače folija namijenjene strojevima za digitalni tisak i tvrtka VIVID, koja proizvodi laminatore i rezače za papire.

Kako je bilo logično da se otvaraju i nova partnerstva s proizvođačima materijala za digitalni tisak, DIT je u ponudu uveo i potrošni materijal poznatih proizvođača iz EU (KEMICA, NESCHEN, ASLAN). Isto tako, DIT surađuje izravno s tvornicama i proizvođačima koji rade materijale isključivo za DIT po njihovim traženim specifikacijama. Navedeni proizvodi na hrvatskom se tržištu nude pod jedinstvenom markom DiT-JET.

Prednosti u odnosu tradicionalni ispis

Vjerojatno vam je poznato da cijena po jedinici kod tradicionalnog offset ispisa opada s količinom. To je i logično s obzirom na to da kod tradicionalnog ispisa uvijek postoji fiksni trošak pripreme offset ploča koji je i prilično visok. Varijabilni trošak čine potrošni materijal, tj. papir, električna energija i radni sati. S druge strane, ispis koji predstavljamo digitalni je te nema fiksnog troška, već samo varijabilni. To znači da je cijena ispisa po jedinici uglavnom fiksna, tj. ne ovisi pretjerano o količini.

Ovo je velika prednost u projektima koji zahtijevaju manje količine ispisa. Tehnika digitalnog ispisa velikog formata ispisuje izravno iz računalne datoteke, bez potrebe za korištenjem dodatnog medija, poput filmskog negativa ili ploče. Što se tiče kvalitete, ispis na ovakvim digitalnim uređajima danas nimalo ne zaostaje za tradicionalnim ispisom. Štoviše, u nekim segmentima čak ga i nadmašuje.

Zbog svojeg visokog potencijala, ispis velikog formata ima značajnu ulogu u industriji oglašavanja. S tehnološkim napretkom, rasla je i potražnja za ovim oblikom ispisa. Neki primjeri ovakvog oblika oglašavanja su jumbo plakati uz prometnice, znakovi i banneri te oslikavanje vozila. Međutim, ispis velikog formata ima i druge namjene izvan oglašivačke industrije. Najbolji su primjeri, tj. područja, umjetnost i grafički dizajn, izrada scene, inženjerstvo i arhitektura, ali i ostalo malo poduzetništvo. Također, valja spomenuti kako ovakva tehnologija pruža mogućnost ispisa i na tkaninu, što pruža brojne mogućnosti, kako za velike, tako i za male poduzetnike.

Što je s tintama i materijalima?

Tinte, tj. vrsta i tehnologija bojanja, ovisi o proizvođaču uređaja, ali i o vrsti materijala. Korištene boje i tehnologije ispisa uglavnom se dijele na vodenu bazu, solventni tisak, sublimacijski tisak, UV ispis i “pen/plotter” ispis. Tinte na vodenoj bazi koriste toplinski ili piezo tintni pisači. Pigment boje se pohranjuje u nereaktivnoj otopini koja je uglavnom voda, ali može biti i druga slična zamjenska tekućina (sojino otapalo). Postoje dvije vrste ovakvih tinti – klasične i UV tinte.

Klasične tinte nude širi spektar boja, ali i manju otpornost na UV zračenje te ih je potrebno dodatno zaštititi ako se koriste na vanjskim prostorima. S druge strane, UV tinte nude visoku otpornost na UV zračenje, ali uži spektar boja. Vodene tinte mogu se koristiti na raznim materijalima (platno, papir, plastika, tkanina…), ali vodena tehnologija zahtijeva da svi materijali budu propisno obloženi kako bi mogli zadržati tintu.

Solventni tisak je tisak koji se temelji na bazi otapala koje nije voda, a uglavnom je riječ o petrolejskoj bazi. Postoje i eko-solventne tinte koje sadrže glikolni ester ili glikolni eter ester te su mnogo zahvalnije prema okolišu, ali jedna od karakteristika im je slabije sušenje. Treća tehnologija temelji se na sublimaciji tj. procesu gdje tvar iz čvrstog agregatnog stanja prelazi u plinovito te nema prolaska kroz tekuće agregatno stanje. Tehnologija sublimacijskog tiska uglavnom se koristi za ispis na tkaninu, keramiku i sl.

Kod UV ispisa radi se o tehnici ispisa pri čemu se boja suši nakon tretiranja UV zrakama. Rezultat su vodootporni otisci koji mogu biti u obliku reljefa. Kod ove tehnologije koriste se razni materijali, ali najbolji su na bazi polimera. Posljednji način ispisa “pen/plotter” upotrebljava olovku za crtanje na podlogu i uglavnom se koristi za proizvodnju CAD crteža.

Svjetski trendovi pokazuju da se pojavljuju nove tehnologije, poput latex ispisa, koje se svrstavaju u gore navedenu sistematizaciju, ali lagano svojim karakteristikama preuzimaju primat nad starijim tehnologijama. Sve u svemu, tehnologija ispisa razvija se velikom brzinom, a ispis velikog formata postaje sve dostupniji čak i malim poduzetnicima. Želite li se okušati u poduzetničkim vodama što se tiče velikog ispisa, trebat će vam iskusni distribucijski partner koji će vas svojim iskustvom uvesti u posao i pokazati vam koja tehnologija je najbolja za vaše potrebe.

HP DesignJet T serija za arhitektonske urede

Tvrtka HP konstantno na tržište lansira nove modele pisača. Aktualni multifunkcijski uređaji su T830 i T1700, a dolaze iz linije DesignJet T serije namijenjenih ispisu tehničkih nacrta, karata, plakata, velikih fotografija i sl.

HP DeignJet T830 MFP

Model multifunkcijskog pisača T830 namijenjen je manjim arhitektonskim uredima. Nudi mogućnost ispisa iz role ili zasebnog lista papira i to uz brzinu ispisa do 26 sekundi za stranicu dimenzije A1/D. Osim ispisa, nudi i mogućnost kvalitetnog i brzog skeniranja do maksimalne dimenzije 610 mm x 2,77 m.

HP DesignJet T830 - Datasheet.pdf

HP DesignJet T1700

Za razliku od prethodno opisanog modela, T1700 uz brzinu i vrlo nisku potrošnju energije nudi i tinte većeg kapaciteta. Namijenjen je stoga nešto većim uredima i poslovanju koje iziskuje i više ispisa. U svakom slučaju, ako i niste sigurni koji uređaj vam treba, tu su stručnjaci iz DIT-a, kao HP-ovog distributivnog partnera, koji će vas rado savjetovati, ponuditi pomoć pri instalaciji i rukovanju te servisnu podršku po potrebi.

HP DesignJet T1700 - Datasheet.pdf

