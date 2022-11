Za nadolazeću međunarodnu konferenciju u klimatskim promjenama u svijetu COP27 koja će se održati u Egiptu globalno udruženje za telekomunikacije GSMA je pripremilo svoj strateški dokument za mobilne uređaje u kružnom gospodarstvu. Naime, masovno korištenje mobilnih pametnih telefona i drugih elektroničkih uređaja dovesti će bez intervencije u smanjenje njihovog ugljičnog otiska dovesti najkasnije do 2050. godine do opasnog utjecaja na okoliš i ljude. Naime, 2050. godina je prema mišljenju stručnjaka rok do kada će zbog globalnog zatopljenja opasno narasti razina mora. GSMA strategija temelji se na maksimalnoj dugovječnosti uređaja i maksimalnog smanjenja otpada. Strategija definira rok od 28 godina za uvjeravanje proizvođača mobilnih uređaja da promijene svoj odnos prema ekologiji.

Mobilna industrija bila je prva industrija koja se još 2016. godine u potpunosti prihvatila 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a 2019. godine Odbor GSMA postavio je klimatsku ambiciju u ime industrije da postigne nultu neto emisiju ugljika najkasnije do 2050. godine.

Produljenje vijeka trajanja svih pametnih telefona na svijetu za godinu dana moglo bi uštedjeti do 21,4 milijuna tona emisija CO2 godišnje do 2030. godine, što odgovara uklanjanju 4,7 milijuna automobila s cesta, odnosno njihovog zagađenja. Smanjenja emisije CO2 mogle bi se ostvariti promjenom planirane taktike zastarijevanja koju koriste proizvođači telefona, jer 80% ugljika nastaje u njihovoj proizvodnji.

U izradi Apple iPhonea, Huawei Mate Pro ili Samsung Galaxyja koristi se najmanje 50 različitih materijala, uključujući plastiku, keramiku, rijetke metale, bakar i silicij. Kad bi se Apple, Samsung i kompanija uspjeli uvjeriti da promijene svoje poslovne modele, ne bi bilo potrebe za većim dijelom rudarenja tih materijala, no mogu li se mogao proizvođači pametnih telefona privoljeti na nešto takvo.

Svake godine proda se 2 milijarde telefona, a 90% svjetske populacije već posjeduje mobitel. Međutim, najmanje 85% mobilnih telefona trenutno se ne reciklira. To ograničava životni ciklus materijala koji se koriste za njihovu izradu i kvari šanse za stvaranje digitalno odgovornijeg društva. To bi se moglo promijeniti proširenjem pristupa uređajima koji se ponovno koriste, navode iz GSMA dodajući kako su potrošači sve zainteresiraniji za rabljene proizvode i održivost. U proteklih sedam godina ciklus zamjene mobitela u svijetu porastao je za 10 mjeseci, s 24 mjeseca u 2014. na 34 mjeseca u 2021. godine. Očekuje se da će se taj trend nastaviti s predviđanjem da će tržište obnovljenih mobilnih uređaja do 2030. vrijediti više od 140 milijardi dolara u usporedbi s 49,9 milijardi dolara 2020. godine.

