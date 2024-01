HERE i TomTom postali su vodeći u Indeksu učinkovitosti lokacijske platforme tvrtke (godišnje izvješće o Indeksu učinkovitosti platforme lokacije) Counterpoint Research za 2023. godinu. Slijede ih Google, Mapbox i Baidu. Analizirano je više od 25 vodećih dobavljača platformi za mapiranje i lokaciju. Za analizu Counterpoint Research je izradio CORE (Competitive Ranking Evaluation) okvir koji se temelji se na više od 80 ključnih mjerila koje obuhvaćaju 10 kategorija – (1) Podaci karata; (2) obavještajni podaci o lokaciji; (3) Lokacijske usluge; (4) Podatkovna platforma; (5) AI mogućnosti; (6) Održivost; (7) Ekosustav programera; (8) Partneri; (9) Poslovni učinak i (10) Rast kupaca.

Lider sedmu godinu

HERE ostaje na prvom mjestu ljestvice lokacijskih platformi sedmu godinu zaredom. U posljednjih 12 mjeseci, HERE je predstavio visoko automatiziranu tehnologiju mapiranja vođenu AI/ML -om pod nazivom Unimap kako bi potaknuo svježinu, učinkovitost i prilagodbu u velikom broju, dajući joj jedinstvenu prednost. Tvrtka je nastavila širiti svoj portfelj uvođenjem novih proizvoda i usluga kao što su HERE Road Alerts i HERE Automated Driving Zones. Ključne tvrtke dodane u portfelj kupaca HERE uključuju Lotus, Scania, Ford, Vinfast, Uber i Cognizant.

TomTom je zadržao svoju drugu poziciju, približavajući se svom konkurentu u industriji HERE s rastućim portfeljem ponuda, mogućnostima i pobjedama kupaca. Uspjeh TomToma izgrađen je na njegovoj novoj platformi Orbis s poboljšanom kvalitetom karata i obnovljenim razvojnim ekosustavom zajedno s rastućom mrežom treće strane kroz partnerstvo s Microsoftom. TomTom-ov glasovni asistent za vozila temeljen na umjetnoj inteligenciji stavio je tvrtku ispred svojih vršnjaka poput Googlea i HERE i nadopunjuje njegovu ponudu Digital Cockpit. Osvježenje marke TomTom zajedno s upotrebljivijim web mjestom i portalom za razvojne programere također su pomogli.

Google je osigurao treće mjesto među pružateljima platformi za lokaciju i mapiranje u cijelom svijetu. Tvrtka nastavlja razvijati usluge kako bi svojim klijentima ponudila iskustva iz stvarnog svijeta koristeći prednost goleme baze podataka satelitskih i zračnih slika.

Mapbox je zadržao vodstvo među pet najboljih platformi na svijetu prije svega zbog velikog tržišnog udjela na tržištu Sjeverne Amerike a planira se proširiti na tržišta poput Japana i Europe. Poboljšane mogućnosti platforme kao što su Autopilot Map, MapGPT koji pokreće AI i njegovi vodeći u industriji alati za vizualizaciju karata i podataka pomogli su Mapboxu da privuče kupce, kao i financiranje za skaliranje platforme.

Glavne karakteristike lidera

Here vodi ADAS (ISA) kartu, HD kartu, EV usluge, praćenje i pozicioniranje, privatnost platforme, sigurnost i više.

TomTom je prednjačio u navigaciji, izvanmrežnim kartama, informacijama o prometu, infotainmentu i više.

Google je vodio uglavnom u pokrivenosti Kartama, dubini podataka, točkama interesa, AR-u, kartama unutrašnjosti i drugim područjima.

Mapbox je prednjačio u evangelizaciji programera, alatima za vizualizaciju i više.

ESRI je prednjačio u održivosti, analitičkim alatima, digitalnom blizanku i više.