Kinezi pokrenuli vlastitu proizvodnju DUV alata

Kina je započela masovnu proizvodnju domaće razvijenih strojeva za litografiju dubokog ultraljubičastog zračenja (DUV), tehnologije ključne za naprednu proizvodnju čipova. Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, kineska državna tvrtka, predvodi proizvodne napore nakon što je uključila timove iz vodećih kineskih startupova za litografiju.



Očekuje se kako će stroj zahtijevati daljnja testiranja. Plan je proizvesti ih oko pet ove godine i otprilike 20 u 2027. godini.



Razvoj predstavlja pobjedu za nacionalnu inicijativu za samodostatnost poluvodiča, jedan od najvećih prioriteta predsjednika Xi Jinpinga, ali zasad neće predstavljati neposrednu komercijalnu prijetnju nizozemskom dobavljaču ASML, koji dominira globalnom proizvodnjom strojeva te vrste.



Ipak, uspješno pokretanje proizvodnje dalo bi kineskim proizvođačima čipova alternativni izvor opreme ako zapadne vlade dodatno ograniče izvoz ili servisiranje stranih litografskih alata.



Očekuje se kako će kineski DUV strojevi ove godine biti isporučeni vodećim kineskim proizvođačima čipova, uključujući Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor i proizvođača memorijskih čipova ChangXin Memory Technologies (CXMT).



Imerzijski DUV strojevi koriste sloj vode između projekcijske leće i silicijske pločice za ispis manjih uzoraka krugova od konvencionalnih suhih sustava. Koristi ih se za proizvodnju širokog raspona čipova, kao i za proizvodnju naprednijih poluvodiča putem višestrukog oblikovanja, što zahtijeva ponovljeno izlaganje istog sloja.



Aishengna je osnovana u kolovozu 2023. godine, s registriranim kapitalom od milijarde američkh dolara. Ima dva državna dioničara - Shanghai Electric Holding i podružnicu Shanghai International Trusta.



Tvrtka nema web stranicu i nije javno otkrila ništa o svom poslovanju. Navodno je u projekt uključila timove iz litografskog startupa Yuliangsheng, koji je prošle godine započeo testiranje prototipa DUV-a, i Shanghai Micro ​Electronics Equipment (SMEE).



SMEE i Yuliangsheng, koji je podružnica proizvođača opreme SiCarrier kojeg podržava Huawei, duboko su uključeni u napore Pekinga za samodostatnost poluvodiča.



Kina je ključni izvor prihoda za ASML, čineći otprilike 16 posto neto prodaje nizozemskog diva u prvoj polovici ove godine. Iako im je zabranjen pristup naprednim EUV sustavima, kineski proizvođači čipova i dalje intenzivno nabavljaju manje napredne DUV alate.