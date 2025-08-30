Fujitsu, Nvidia i Riken grade novo japansko superračunalo

Novi sustav trebao bi biti pušten u rad oko 2030. godine. Cilj je spojiti simulaciju i umjetnu inteligenciju u jedinstvenu, čvrsto integriranu platformu.

Sljedeće japansko nacionalno superračunalo, FugakuNEXT, nastat će suradnjom Fujitsua, Nvidije i Rikena. Novi sustav trebao bi biti pušten u rad oko 2030. godine. Cilj je spojiti simulaciju i umjetnu inteligenciju u jedinstvenu, čvrsto integriranu platformu.

Po prvi put u vodećem japanskom projektu, GPU-ovi će biti korišteni kao akceleratori. Nvidia će dizajnirati GPU infrastrukturu, Fujitsu će se baviti CPU-ima i integracijom sustava, a Riken će biti uključen u softverski i algoritamski rad. Tako bi trebala nastati AI-HPC platforma dizajnirana za znanost, industriju i otkrića vođena umjetnom inteligencijom.

FugakuNEXT je dizajniran za isporuku više od 600 EFLOPS FP8 AI performansi, što bi ga učinilo najmoćnijim superračunalom s umjetnom inteligencijom do sada najavljenim.

Očekuje se kako će postići do stostruko povećanje performansi aplikacija u usporedbi s Fugakuom, a istovremeno ostati unutar otprilike istog energetskog proračuna od 40 MW. U njega bi mogla biti ugrađena i buduća Feynmanova GPU arhitektura, koja bi trebala stići oko 2028.



Fujitsu razvija nasljednika svog MONAKA CPU-a za projekt, okvirno nazvanog MONAKA-X, s više jezgri, proširenim SIMD mogućnostima i Armovim mehanizmom za izračun matrica za AI inferenciju.