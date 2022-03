Prema GSMA (Global System for Mobile Communications Association) The Mobile Economy Report 2022, 5G veze će premašiti 1 milijardu ove 2022. i 2 milijarde do 2025. godine. Do kraja 2025. godine 5G će činiti više od petine ukupnih mobilnih veza i više od dvije od pet osoba globalno će živjeti nadomak 5G mreže.

Brzina uvođenja bez presedana

To će biti do sada najveći rast neke od novih telekomunikacijskih tehnologija, odnosno najbrže uvođenje neke od generacija u mobilnoj industriji. Za usporedbu, 18 mjeseci nakon prvog uvođenja, 5G je činio više od 5,5% mobilnih veza. Ni 3G ni 4G nisu u 18 mjeseci od prvog uvođenja premašili penetraciju od 2,2%.

U svijetu već postoji gotovo 200 komercijalnih 5G mreža, uključujući 68 operatera koji pružaju usluge 5G fiksnog bežičnog pristupa (FWA) i 23 operatera koji pružaju samostalne (stand alone SA) 5G usluge. Sve to prati stalno rastući portfelj pametnih telefona s 5G-om u različitim cjenovnim kategorijama.

“5G čini mnogo veći udio globalnih mobilnih veza nego 3G ili 4G u istom vremenskom odmaku od prvog uvođenja tehnologije. Rast je potaknut različitim utjecajima uključujući inovativne planove, usluge video streaminga, rastuću prodaju 5G uređaja i proširenja mrežne pokrivenosti”, rekao je glavni tehnološki direktor GSMA Alex Sinclair dodavši kako „Osim toga, pokretanje 5G usluga u Latinskoj Americi i podsaharskoj Africi tijekom prošle godine znači da je tehnologija sada dostupna u svim regijama svijeta, tako da se očekuje ubrzanje rasta.”

Rane inicijative

Rane inicijative 5G mrežnih mogućnosti već su se počele primjenjivati kao što su korištenje 5G višestrukih opsega spektra ispod 3GHz, započelo je korištenje 5G mmWave frekvencijskog spektra, te 5G privatnih mreža. Na primjer, Verizon je u SAD mmWave frekvencijski spektar počeo koristiti na NFL stadionima, koriste se dronovi u 5G mrežama za inspekciju mostova, umrežena inteligentna robotika u Kini, u Seulu se na prometnicima kroz 5G mrežu omogućuje televizija u 4K rezoluciji… (foto GSMA)

