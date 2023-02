Prema procjenama GSMA Intelligencea u svijetu očekuje se udvostručenje 5G veza u sljedeće dvije godine. Biti će to rezultat ubrzanih tehnoloških inovacija i novih implementacija 5G mreže u više od 30 zemalja samo u ovoj 2023. godini. Od novih mreža koje će biti postavljene ove godine, očekuje se da će njih 15 biti 5G samostalne mreže. Predviđanja GSMA Intelligencea, objavljena tijekom MWC Barcelona 2023., ukazuju na značajno razdoblje rasta u smislu mobilnih pretplatnika i usvajanja u poduzećima. Potrošačke veze premašile su jednu milijardu na kraju 2022. godine i povećat će se na oko 1,5 milijardi ove godine – prije nego dosegnu dvije milijarde do kraja 2025. godine. Takav zamah potvrđuje 5G kao najbrže generacijsko uvođenje, u usporedbi s 3G i 4G. Od siječnja 2023. godine bilo je 229 komercijalnih 5G mreža na globalnoj razini i više od 700 5G modela pametnih telefona dostupnih korisnicima.

Tržišta u razvoju

Rast će također doći s ključnih tržišta unutar APAC-a i LATAM-a, poput Brazila i Indije, koji su nedavno pokrenuli 5G mreže. Indija će biti posebno značajna, pri čemu se očekuje da će proširenje usluga Airtela i Jioa ove godine biti ključno za daljnje usvajanje u regiji APAC. GSMA Intelligence predviđa da će do kraja 2025. godine u Indiji postojati četiri 5G mreže, što će činiti 145 milijuna dodatnih korisnika.

Mnoga nova 5G tržišta koja bi trebala pokrenuti mreže 2023. godine nalaze se u regijama u razvoju diljem Afrike – uključujući Etiopiju i Ganu – i Azije. Do sada je usvajanje 5G u podsaharskoj regiji ispod 1%, ali bi trebalo dosegnuti preko 4% do 2025. i 16% 2030. godine, uglavnom zahvaljujući zajedničkim naporima industrije i vladinih organizacija da građanima omoguće povezanost.

Uspon 5G FWA

Od siječnja ove godine više od 90 pružatelja fiksnih širokopojasnih usluga (od kojih su velika većina mobilni operateri) pokrenulo je komercijalne fiksne bežične usluge (Fixed Wireless Access, FWA) temeljene na 5G u preko 48 zemalja. To znači da oko 40% 5G komercijalnih mobilnih lansiranja u svijetu sada uključuje FWA ponudu.

U SAD-u, T-Mobile je dodao više od pola milijuna 5G FWA korisnika u četvrtom tromjesečju 2021. (Q4 2021) i prvom tromjesečju 2022. godine (Q1 2022). Do 2025. godine očekuje osam milijuna FWA pretplatnika, dok Verizon cilja na pet milijuna FWA pretplatnika također do 2025. godine. A s operaterima kao što je Jio koji najavljuje ambicije povezivanja čak 100 milijuna domova diljem Indije na svoju 5G FWA mrežu, čini se da će broj FWA korisnika značajno porasti tijekom sljedećih nekoliko godina.

mmWave i FWA

Dok je većina implementacija 5G FWA usredotočena na frekvencijski spektar 3,5–3,8 GHz, nekoliko operatera u svijetu već koristi 5G mmWave spektar kao pojačivač kapaciteta i performansi kako bi nadopunili pokrivenost nižem spektru.

Do sada je samo 7% lansiranja 5G bilo u 5G mmWave spektru, ali čini se da će se to promijeniti s obzirom na 27% dodjele spektra i 35% pokusa koji već koriste 5G mmWave spektar. Nadalje, samo u 2023. godini, industriji će još deset zemalja dodijeliti 5G mmWave spektar za korištenje što je značajno povećanje u odnosu na 22 zemlje u kojima je dodijeljen do sada. Španjolska je ove godine dobila prvu dodjelu europskog 5G mmWave spektra, što je rezultiralo time da su Telefónica, Ericsson i Qualcomm pokrenuli svoju prvu komercijalnu 5G mmWave mrežu na MWC Barcelona 2023.

Rast prihoda

Brojke GSMA Intelligencea procjenjuje da će za operatere poslovno tržište biti glavni pokretač rasta prihoda od 5G u sljedećem desetljeću. Prihodi od poslovnih korisnika već predstavljaju oko 30% ukupnih prihoda u prosjeku za velike operatere, s daljnjim potencijalom kao mjerilima digitalizacije poduzeća. Rubno računalstvo i IoT tehnologija predstavljaju daljnje mogućnosti za 5G, s 12% operatera koji su već pokrenuli privatna bežična rješenja – brojka koja će rasti sa širim rasponom očekivanih implementacija IoT-a u 2023.

Drugi veliki razvoj za poduzeće bit će komercijalna dostupnost 5G Advanced 2025. godine. Fokusirajući se na uplink tehnologiju, 5G Advanced poboljšat će brzinu, pokrivenost, mobilnost i energetsku učinkovitost – te podržati novi val poslovnih prilika. Istraživanje mrežne transformacije GSMA-e pokazalo je da polovica operatera očekuje da će podržati 5G napredne komercijalne mreže unutar dvije godine od pokretanja.

