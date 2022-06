Premda su se prve 5G mreže u svijetu počele implementirati još 2019. godine još nitko iz telekom industrije neće tvrditi kako je neki telekom ozbiljno ušao u komercijalizaciju samostalnog 5G-a. Naime, sve dosadašnje komercijalne implementacija 5G-a su u stvari one koje se nazivaju nesamostalnima (non stand alone NSA) kako bi se razlikovale od pravih samostalnih (stand alone SA) 5G mreža, odnosno mreža s 5G jezgrom. 5G NSA u stvari ima 4G jezgru te je kao usluga nadograđen na takvu jezgru

Standardi su tu

To, naravno, ne znači da operateri nisu krenuli u prve izgradnje 5G SA mreža. Već su analitičari uspostavili i analitiku razvoja takvih mreža. Kako se u svijetu implementira sve više 5G NSA mreža industrija naravno traži novi tehnološki iskorak već definiran u 5G SA i standardiziran od međunarodne organizacije za standardizaciju telekomunikacija 3GPP kroz njena izdanja standarda numerirana kao 16 i 17 te kroz najave izdanja 18.

Kako navodi Opensignal, globalna tvrtka za mjerenje iskustva komunikacijskih tehnologija, implementacija standarda iz izdanja 16. i 17. slijede ove i slijedećih godina.

Brže, više…

Globalno udruženje mobilnih operatera u svojem najnovijem izvješću posvećenom samostalnom 5G-u navodi kako operateri sve više eksperimentiraju i implementiraju 5G SA mreže. GSA navodi i osnovne značajke tog iskoraka koji je u stvari virtualizirana mreža, baziranu na računalnom oblaku (cloud computing), njena infrastruktura omogućuje tzv. mikrousluge, to jest rezanje mreže, odnosno dodjelu dijelova mreže za pojedine usluge ili pojedine korisnike. Takva mreža donosi brže vrijeme povezivanja (manje kašnjenje), usto omogućuje podršku za mnogo veći broj uređaja… Virtualizacija mreže omogućuje programabilne sustave unutar mreže koji omogućuju brže kreiranje usluga i mrežnih isječaka, s poboljšanom podrškom za upravljanje ugovorima o razini usluge unutar tih isječaka. Dodatno omogućuje i prijenos glasa preko tehnologije New Radio (VoNR). Sve to će, kako se očekuje, donijeti i pojednostavljenje arhitektura same mrežne infrastrukture, poboljšati sigurnost prometa i smanjiti troškove operaterima.

Takav iskorak u komunikacijskoj tehnologiji donijeti će, kao što je to donio na primjer iskorak u 4G i 4G Advanced, i nova softverska rješenja kako za potrošačke konzumente tako i za poslovni sektor ali, naravno, mnogo više nego prethodni iskorak. Operaterima će donijeti nove mogućnosti za usluge prilagođene poslovnim, industrijskim i državnim korisnicima i naravno mogućnosti za nove prihode.

5G SA ekosustav

U novom Ericssonovom izvješću o mobilnosti procjenjuje se kako će implementacije 5G Standalone (SA) ove godine ubrzati jer sve više operatera želi iskoristiti atribute jezgrene mreže sljedeće generacije. Da je tržište zrelo za 5G SA potvrđuje i sve bolji 5G SA ekosustav procesora i pametnih telefona te ostalih uređaja koji nužno za 5G SA podržavaju mmWave frekvencijski opseg, rezanje mreže i VoNR.

GSA je identificirao 842 najavljena uređaja s podrškom za 5G SA, od čega je već 655 komercijalno dostupno. Rast uređaja s podrškom za 5G SA se stalno povećavao s 35,6% od svih 5G uređaja u prosincu 2019., 49,7% u prosincu 2020., 54,6% u prosincu 2021. do 61,3% u svibnju 2022. godine. Telefoni čine nešto više od polovice (56,5%) najavljenih uređaja s 5G SA podrškom (476 telefona). Od komercijalno dostupnih uređaja s podrškom za 5G SA, telefoni čine još veći udio, 68,2% (447 telefona). U svijetu ukupno 102 proizvođača ima komercijalni 5G SA uređaje a još 37 ima je najavilo svoje uređaje

Dosadašnje implementacije

GSA je identificirao 110 operatera u 52 zemlje u svijetu koje ulaže u javne 5G SA mreže u obliku pokušaja, planiranih ili stvarnih implementacije. To je 22,4% od 491 identificirana operatera koji ulažu u 5G licence, testiranja ili implementacije 5G tehnologije bilo koje vrste. Najmanje 27 operatera u osam zemalja pokrenuli su javne 5G SA mreže. Još pet je implementiralo 5G SA tehnologiju ali još nije pokrenute usluge ili im je usluga u testnoj fazi.

Najmanje 31 operater testira 5G SA za javne mreže, a 33 ih planira implementaciju 5G SA tehnologije. GSA je identificirao i 22 operatera koji planiraju testiranje 5G SA. Uz javne 5G SA mreže 25 operatere i organizacija (proizvođači, akademske organizacije, komercijalni istraživački instituti, građevinske tvrtke, te tvrtke iz komunikacijskih i IT usluga, željeznica i zrakoplovstva).

