U svibnju 2019. godine Graphene Flagship (EU istraživački konzorcij koji okuplja 150 akademskih i industrijskih istraživačkih timova iz 23 zemlje, osnovni cilj mu je premjestiti grafen iz laboratorija u industriju) započela je kampanju paraboličnih letova u prostoru bez gravitacije kako bi testirala nove uređaje od grafena za kontrolu topline za svemirske projekte. Jedinstvena svojstva grafena mogu značajno poboljšati otpornost tijela u svemiru na visoke temperaturne razlike. Prije svega to je važno za satelite i drugu opremu u svemiru. Naime, razlika u temperaturi između dvije strane satelita, strane okrenute prema Suncu i strane nasuprot njega može varirati za više od 200 stupnjeva Celzija. Otpornost grafena na velike temperaturne razlike znači izbjegavanje oštećenja i kvarova na uređajima u satelitima.

Za otpornost na visoke razlike u temperaturi u svemirskim se tijelima koriste tzv. raspršivači topline koji se sastoje od električne jedinice koja usmjerava višak topline u tekućinu. U eksperimentu su provodnici viška topline od električne jedinice do tekućine presvuku grafenom radi poboljšanja prijenosa topline.

Na projektu rade stručnjaci Université Libre de Bruxelles, University of Cambridge, National Research Council of Italy (CNR) i industrijskog partnera tvrtke Space on Leonardo. Do sada su ti partneri kroz Flagship Graphene proveli 2017. godine dva uspješna eksperimenta koji su potvrdili prednosti toplinskih svojstava grafena na provođenju topline u tzv. raspršivačima topline na uređajima u svemiru. Sadašnje treće istraživanje provodi se u prostoru bez gravitacije što će dati potpuno pouzdane podatke za praktičnu primjenu u svemiru.

Dva uspješne provedena eksperimenta 2017. godine dali su snažne dokaze da toplinska svojstva grafena mogu poboljšati učinkovitost raspršivača topline u svemiru. U trećem eksperimentu provodi se istraživanje u uvjetima bez gravitacije, odnosno u uvjetima kakvi su u svemiru.

“Ovaj novi parabolični pokus letenja je daljnji korak kako bi se testirao grafen u svemiru”, objasnio je viši istraživač na Université Libre de Bruxelles i koordinator eksperimenata bez gravitacije Carlo Iorio dodavši kako će “ovih dana obaviti završno testiranje u Kiruni na sjeveru Švedske“.

“Eksperimenti u svemiru zahtijevaju značajna ulaganja i opsežno planiranje. Oni su mogući samo u okviru dugoročne suradnje između industrije i akademske zajednice: upravo je to ono što je glavna zadaća Flagship Graphene“, istakao je zamjenik direktora Flagship Graphene znanstvenik iz CNR-a Vincenzo Palermo.

Materijal budućnosti

Grafen je prozirni i fleksibilni dvodimenzionalni materijal koji se temelji na atomima sloja ugljika. Milijun puta tanji od ljudske kose, a nekoliko stotina puta tvrđi od čelika iste težine. Grafen je, usto, iznimno lagan i fleksibilan, ima izražena svojstva provodljivosti električne i toplinske energije. Što je izrazito važno njegova proizvodnja je jeftina tako da je ne samo zanimljiv stručnjacima i istraživačima iz digitalnih tehnologija nego i industriji.

Njegov je potencijal izrazito obećavajući u nizu stvari: u podatkovnom prijenosu (komunikaciji) zahvaljujući izraženim elektroničkim i optičkim svojstvima materijal je koji omogućuje najbrži prijenos optičkih podataka, najbolji je materijal za emitiranje ultraljubičastih svjetlosnih impulsa što ga čini ključnim za 5G mreže, izraženo mu je svojstvo i skladištenje energije tako da mu pridaju osobine superkapaciteta što ga čini uz drugi niz svojstava izrazito pogodnim u proizvodnji novih naprednijih baterija… Na primjer u sportskoj obući, odnosno pametnim cipelama, pametnoj odjeći… I dalje se svakodnevno otkrivaju njegova nova svojstva pogodna za različite korisne primjene.

