Najprofitabilnije tvrtke na svijetu u 2025. godini

Rangiranje najprofitabilnijih tvrtki na svijetu u 2025. godini ističe snažnu koncentraciju zarade u tehnologiji, financijama i energetici

Kao i prethodnih godina, tehnološke tvrtke dominiraju vrhom ljestvice, s Alphabetom koji zarađuje 124,3 milijarde dolara, a Apple i Microsoft odmah iza njih. Te tvrtke imaju koristi od digitalnih usluga s visokom maržom, reklamnih platformi i poslovnog softvera, a sve se to učinkovito skalira. Alphabet, Apple i Microsoft predvode globalnu profitabilnost, svaki s neto dobiti većom od 100 milijardi dolara.

Američke tvrtke dominiraju popisom, ali veliki azijski i europski divovi također se nalaze među najvećim zarađivačima.

Podaci o profitabilnosti FinanceCharts.com rangira tvrtke prema 12-mjesečnoj neto dobiti od studenog 2025. godine i prikazuje profitne marže iza te zarade.