Do kraja srpnja Australska komisija za zaštitu tržišnog natjecanja (ACCC), prema uputama saveznog ministra financija Josha Frydenberga, trebala bi objaviti obvezni kodeks za podjelu prihoda od oglašavanje između internetskih platformi i novinskih izdavača.

Australska vlada tražila je od australske Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača (ACCC) da u travnju pripremi obvezni kodeks ponašanja koji će se baviti “neravnotežom moći” između tehnoloških divova, poput Googlea i Facebooka, i novinske industrije .

Prema planu ACCC-a australijski proizvođači vijesti odnosno novinarskog sadržaja trebali bi dobijati 10 posto od prihoda koje internetske platforme zarađuju od oglašavanja u toj zemlji. Prema izračunima predsjednika uprave jednog od najvećih izdavača na kontinentu Nine networking Nine Entertainment Petera Costella i izvršnog direktora drugog velikog izdavača News Corp Australia Michaela Millera to bi iznosilo godišnje oko 600 milijuna eura.

Umjesto autorskih prava podjela prihoda oglašavanja

Australijski model naplate prenošenja novinskog sadržaja od internetskih platformi različit je od predloženog modela u Europskoj uniji. Naime dok u Europi planiraju definirati zaštitu autorskih prava i mogućnost naplate njegovog korištenje u Australiji su se, kako je naveo tamošnji ministar komunikacija Paul Fletcher, odlučili za podjelu prihoda od oglašavanja između internetskih platformi kao svojevrsnih news agregatora i novinskih izdavača

Iz Googlea su odgovorili kako su netočne tvrdnje izdavača o vrijednosti preuzetih vijesti ili njihovih linkova za prihode platformi od oglašavanja. Mišljenja je da je ta vrijednost izrazito mala te se odlučno suprostavljaju vladinom planu u Canberra za podjelom prihoda od oglašavanja s industrijom vijesti.

Izvršna direktorica Googlea za Australiju i Novi Zeland Mel Silva ustvrdila je kako je Google ostvario prošle godine približno 10 milijuna američkih dolara prihoda od oglašavanja u Australiji a ne dobiti kako navode izdavači.

„Najveći dio našeg prihoda u oglašavanju ne dolazi od upita za vijesti, nego od upita s komercijalnom namjerom”, rekla je Silva dodavši kako je neizravna ekonomska vrijednost koju Google dobiva od vijesti u pretraživanju vrlo mala, naime, upiti vezani uz vijesti čine tek nešto više od 1% ukupnih upita na Google pretraživanju u Australiji u posljednjih godinu dana.

Silva smatra kako je objavljivanje novinskih vijesti na platformama dvostrana razmjena vrijednosti, odnosno da Google potiče puno prometa izdavačima vijesti kod korisnika koji uopće nisu tražili vijesti tako da Google omogućuje izdavačima platformu da dostignu više čitatelja pa onda mogu to iskoristiti za više oglašavanja, Dodala je kako Google na taj način novinskim izdavačima svake godine u Australiji doprinese 218 milijuna američkih dolara.

“Prepoznajemo važnost vijesti i posvećeni smo pronalaženju novih načina za podršku izdavačima”, naglasila je Silva dodavši kako surađuju s ACCC-om i vladom, kao i s medijskim tvrtkama na izradi novih rješenja kako bi ostvarili dodatni prihod.

