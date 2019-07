Google je na Twiteru objavio informaciju kako će u slijedećih nekoliko tjedana redizajnirati svoj Google News, novi dizajn će smanjiti broj vijesti u otvaranju stranice na korist informacija o samoj vijesti, odnosno staviti naglasak na naslove vijesti i njihovo porijeklo, odnosno nazive izdavača.

„Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out.“, naveo je Google čime je, uz naglasak na izvoru vijesti, i na svojevrsnom grupiranju vijesti kako bi čitatelj mogao pronaći ono što mu treba, odnosno što je važnije imati informacije iz različitih izvora, objavio je The Verge.

Tehnički, kako se navodi, vijesti bi bile prikazane s više sadržaja a ne samo naslovi.

Dodatno, s ciljem poboljšanja vjerodostojnosti vijesti koja objavljuje Google je sklopio još prošle godine partnerstva s nekim od najvažnijih globalnih izdavačima vijesti, te je pozvao na suradnju ostale izdavače, a omogućio je i oblike pretplate za nakladnike,a od ove godine i programe za borbu protiv lažnih vijesti koji će koristiti algoritme umjetne inteligencije.

Posljednja novina iz Googlea nije presudna promjena za izdavače u vrijeme prevlasti internetskih platformi u agregiranju vijesti i poslovne nadmoći nad tradicionalnim novinskim izdavačima ali je pokazatelj promjena koje prije svega dolaze ne samo od medija nego i iz vladinih institucija, prije svega iz Europske unije, te iz nevladinih institucija. Zabrinutost zbog povjerenja u informiranje preko internetskih platformi a i medija posljednjih je godina zabrinjavajuća. I sam model poslovanja klasičnih medija postao je upitan a to je jačalo nisku kvalitetu informiranja.

Google je još prošle godine najavio investicije vrijedne 300 milijuna američkih dolara za potporu projektima unaprjeđenja vjerodostojnosti informacije i borbi protiv lažnih vijesti no već tada je bilo jasno kako to neće riješiti probleme. U sklopu svojih projekata Google je započeo suradnju s udruženjem novinskih organizacija, pokrenuo projekt borbe protiv lažnih vijesti Desinfo Lab, započeo suradnju, među ostalim, s Institutom Poynter, Sveučilištem Stanford i Udrugom lokalnih medija kako bi pokrenuli novi program pod nazivom MediaWise za mlađe čitatelje odnosno za poboljšanje kvalitete informacija digitalnih medija, objeavio je kako radi na identificiranju tzv. sintetičkih medija koji algoritamski proizvode sadržaje… Uz sve to, Google News i dalje korisnicima nudi sadržaje koji su dezinformirajući, ponekada uznemirujući, neprofesionalni….

Google je pokrenuo i program pod nazivom Pretplati se s Googleom koji korisnicima olakšava pretplatu na mrežne vijesti medija poput The New York Times ili Financial Times. Korisnici se mogu pretplatiti izravno s stranica s vijestima koristeći svoje postojeće podatke o plaćanju iz Google računa.

Google je objavio i da će nastaviti raditi na projektima za poboljšanje novinarstva, ukazujući na postojeće alate kao što su AMP Stories kao primjer tih napora, iako postoji dosta skepticizma kada je riječ o AMP-u kao otvorenoj platformi. Usto, Google je najavio novi alat nazvan Outline, alat otvorenog koda iz tehnološkog inkubatora tvrtke Jigsaw, koji novinskim organizacijama olakšava stvaranje VPN-ova za novinare i osigurava im sigurniji pristup internetu.

