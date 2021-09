Prije deset godina lobiranje u EU bila je posve drugačija, dominirali su uglavnom financijska industrija ili poljoprivredni proizvođači. Zadnje desetljeće big tech potpuno je promijenio odnose u lobiranju u iznosima utrošenim za lobiranje, utjecaju koji se ostvaruje lobiranjem te obuhvatom osoba koje donose odluke u institucijama. Neki analitičari upozoravaju da agresivno lobiranje big techa kompanija potkopava temelje zapadne demokracije. Načini lobiranja big techa iza kojih stoji ogromna koncentracija ekonomske i lobističke moći mijenja načine donošenja odluka u državnim i EU institucijama.

Googleova matična tvrtka Alphabet Inc, Facebook Inc i Microsoft Corp tri su najveća lobista u Europskoj uniji. Njihovo lobiranje usmjereno je protiv usvajanja zakona koji bi im uskraćivali monopolske pozicije u različitim djelatnostima na tržištu, navodi se u zajedničkoj studiji Mreža lobija: mreža utjecaja big techa u EU (The lobby network: Big tech’s web influence in the EU) organizacija Corporate Europe Observator i LobbyControl..

612 tvrtki, grupa i poslovnih udruga lobiraju na području digitalne ekonomije u Europskoj uniji (EU). Prema podacima za prvu polovicu ove 2021. godine, ukupno za lobiranje u institucijama EU godišnje potrošeno je više od 97 milijuna eura. Taj iznos čini tehnologiju najvećim lobističkim sektorom u EU po potrošnji, ispred je lobističke potrošnje u farmaciji, industriji fosilnih goriva, financija i kemikalija.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Premda u digitalnom sektoru djeluje 612 lobista u potrošnji dominira samo malo broj tvrtki. Samo deset tvrtki čini gotovo trećinu ukupne potrošnje tehnološkog lobija. Naime, Vodafone, Qualcomm, Intel, IBM, Amazon, Huawei, Apple, Microsoft, Facebook i Google troše više od 32 milijuna eura za svoje interese u EU institucijama.

Od svih tvrtki koje lobiraju u EU o digitalnoj politici, 20 posto je iz SAD, iako je taj broj vjerojatno veći. Manje od 1 posto je iz Kine ili Hong Konga što jasno ukazuje da su kineske tvrtke do sada daleko manje trošile na lobiranje u EU-u odnosu na američke tvrtke.

Tvrtke u digitalnoj industriji ne lobiraju samo pojedinačno. Organizirani su u lobiranju i u poslovna i trgovačka udruženja. Samo poslovna udruženja koja lobiraju u ime big techa imaju proračun za lobiranje koji daleko premašuje proračun za lobiranje 75 posto tvrtki u digitalnoj industriji koje nisu među najvećim lobistima.

(grafovi: Corporate Europe Observator i LobbyControl)

Podijeli: