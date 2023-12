Već je prošla godina dana od pojavljivanja ChatGPT-a, modela generativne umjetne inteligencije koji je u studenom prošle godine pokrenuo neviđenu revoluciju u digitalizaciji. Naime, Chat GPT je dosegao milijun korisnika u prvim danima od pokretanja u studenom 2022. godine, ostvario je niz rekorda u angažmanu korisnika i rastu. Dnevni operativni trošak ChatGPT-a procjenjuje se na oko 700.000 američkih dolara. Obično se zaboravlja da je Chat GPT nastao nekoliko godina ranije ali da je tek s trećom verzijom ostvario snažnu popularnost. Počevši od GPT-1 2018. godine, svaka nova verzija u seriji GPT bila je veliki korak naprijed u AI. GPT-1 je bio pionir u učenju jezika bez izravnog nadzora. Nakon toga, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5 i najnoviji GPT-4 značajno su poboljšani u stvaranju i razumijevanju teksta, pokazujući svoju svestranost u različitim područjima. Uvježbavanje tih modela zahtijeva mnogo računalne snage. To se mjeri u FLOP-ovima, što označava operacije s pomičnim zarezom u sekundi. Da to stavimo u perspektivu, GPT-1 je treniran sa 17.600 petaFLOP- a računalne snage, dok je GPT-4 koristio nevjerojatnih 21 milijardu petaFLOP-a. Stručnjaci procjenjuju da GPT-4 troši električnu energiju za trening između 51.772.500 i 62.318.750 KWh.To je otprilike ekvivalentno električnoj energiji koja bi mogla opskrbljivati ​​mali grad otprilike 10 do 12 mjeseci.

Ključna statistika

Neki od ostalih ključni podataka su da 97% vlasnika tvrtki vjeruje da će ChatGPT koristiti njihovom poslovanju u sljedećih 12 mjeseci. Da je ChatGPT bio u pravu 72% vremena u raznim medicinskim zadacima, te da ima sposobnost razumijevanja i generiranja teksta na više od 26 jezika.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Chat GPT je postao druga najbrže rastuća aplikacija na svijetu kada je dosegla 100 milijuna korisnika u 2 mjeseca. Rastu broja korisnika ChatGPT-a prethodili su samo Threads, koji su prikupili taj broj korisnika u 5 dana.

U listopadu 2023. godine web stranica ChatGPT generirala je 1,7 milijardi posjeta. U studenom 2023. godine suosnivač OpenAI-ja, Sam Altman izjavio je da je alat dosegao 100 milijuna tjedno aktivnih korisnika na prvoj konferenciji za razvojne programere. Bounce rate web stranice ChatGPT iznosi 31,5%. Korisnici posjećuju u prosjeku 4,5 stranica po posjetu, a prosječno trajanje posjeta je oko 8 minuta.

Većina posjeta bila je iz Sjedinjenih Američkih Država (15,3% ukupnog prometa na stolnom računalu ide na web mjesto ChatGPT) te Indija (7,2%), Kolumbija (3,8%), Filipini (3,5%) i Japan (3,0%). Demografija posjetitelja web stranice ChatGPT otkriva da su većina muškarci (55% naspram 45% žena). Štoviše, većina posjetitelja je u dobi od 25 do 34 godine (33,1% posjetitelja) i od 18 do 24 godine (28,7%).

Poslovno usvajanje ChatGPT-a

Usvajanje ChatGPT-a u poslovnom svijetu brzo raste, odražavajući čvrsto uvjerenje u njegov potencijal za poboljšanje poslovanja. Većina vlasnika tvrtki (97%) vjeruje da će ChatGPT koristiti njihovom poslovanju – a 90% kaže da će ChatGPT poboljšati njihovo poslovanje u sljedećih 12 mjeseci. Značajnih 74% očekuje da će pomoći u automatskom odgovaranju na upite korisnika putem chatbota. ChatGPT i slične tehnologije brzo se poboljšavaju. Oni se obučavaju s više podataka, što poboljšava njihove sposobnosti.

Studija koju su proveli OpenAI i Sveučilište u Pennsylvaniji pokazala je da bi veliki jezični modeli (LLM), uključujući GPT-4, mogli utjecati na oko 80% radne snage u SAD-u, pri čemu bi 19% radnih mjesta bilo pod velikim utjecajem. Takva promjena sugerira pomak prema većoj automatizaciji kognitivnih zadataka, potencijalno utječući na uloge s visokim primanjima kao što su pisci, digitalni dizajneri, financijski analitičari i inženjeri blockchaina. Studija s MIT-a otkrila je da korištenje ChatGPT-a na radnom mjestu može povećati produktivnost. Osobito je korisno za one s manje stručnosti, jer pomaže u izjednačavanju uvjeta za različite razine vještina u radnoj snazi. Kako umjetna inteligencija automatizira kognitivne zadatke, povećanje ekonomske produktivnosti moglo bi se dogoditi brže nego s prošlim tehnološkim revolucijama.

ChatGPT i jezična raznolikost

ChatGPT ima sposobnost razumijevanja i generiranja teksta na više od 26 jezika. Od 26 testiranih jezika, GPT-4 je nadmašio performanse GPT-3.5 na engleskom jeziku i neke jezike s malo resursa poput velškog, latvijskog i svahilija. Zapravo, gotovo polovica vlasnika tvrtki (44%) predviđa korištenje ChatGPT-a za stvaranje sadržaja na različitim jezicima. Međutim, istraživači su otkrili da je ChatGPT izvrstan u prevođenju mnogih jezika na engleski, ali da mu je teže pretvoriti engleski u druge jezike – posebno one poput korejskog koji ne koriste istu abecedu kao engleski. Sustavi slični ChatGPT-u često imaju poteškoća u spajanju jezika unutar iste rečenice, kao što je kombiniranje engleskog i tamilskog, što je vještina koju milijarde diljem svijeta bez napora koriste u svojim svakodnevnim razgovorima.

ChatGPT u zdravstvu

Istraživači su otkrili da kada su i ChatGPT i liječnici odgovarali na zdravstvena pitanja s Redditovog AskDocsa, gdje pravi pacijenti traže medicinski savjet, u 79% slučajeva, zdravstvenim stručnjacima su se više svidjeli odgovori ChatGPT-a. Smatrali su da su odgovori umjetne inteligencije bili ne samo ispravni, već su također pokazali više empatije i kvalitete. Nadalje, ChatGPT je prilično točan u donošenju kliničkih odluka. Studija, koja je koristila studije slučaja iz udžbenika, pokazala je da je ChatGPT bio u pravu 72% vremena u raznim medicinskim zadacima, od nagađanja mogućih bolesti do konačnih dijagnoza i planova liječenja. ChatGPT je ispravno identificirao konačnu dijagnozu u 77% slučajeva. Međutim, za „diferencijalnu dijagnozu” – razumijevanje svih potencijalnih stanja koja bi određeni simptomi mogli ukazivati ​​– stopa uspješnosti AI-a bila je niža, 60%.