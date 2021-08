Nova studija Juniper Research pokazala je da će ukupan broj 5G pretplata porasti s 310 milijuna u 2021. na čak 3,2 milijarde do 2026. godine.

Kako bi se od značajnog rasta veza osigurali prihode nakon velikih ulaganja u novu tehnologiju, predviđa se da će operateri ubrzati ulaganja u samostalne (stand alone SA) 5G mreže kako bi svoje usluge najbolje pozicionirali za upravljanje budućim kapacitetima mreže. Samostalne 5G mreže koriste tehnologije nove generacije, poput alata za orkestraciju mreže (dijeljenje mreže, virtualizacija…), kako bi operaterima omogućile ostvarivanje većih prihoda od prometa podataka u intenzivnim slučajevima primjene 5G-a, poput udaljene zdravstvene zaštite i mobilnih igara.

Automatizirani alati monetizacije

Nova studija, Monetizacija 5G-a: poslovni modeli, strateške preporuke i tržišne prognoze 2021.-2026 . (5G Monetisation: Business Models, Strategic Recommendations & Market Forecasts 2021-2026) identificirala je alate za automatiziranje mrežnih orkestracija kao ključni prioritet operatora u monetizaciji svojih 5G usluga. Ti alati omogućuju operaterima prilagodbu mrežnih uvjeta na temelju AI analize prometa; pružanje veće propusnosti vezama kojima je to potrebno i održavanje performansi usluge.

Kako predviđa Juniper Research, do 2026. godine će prosječni prihod po 5G povezivanju s pametnim telefonom globalno s 29 dolara 2021. pasti na 17 američkih dolara do 2026. godine; što će značajno utjecati na prihod operatora. Kako bi ublažili taj pad, Juniper Research preporučuje operaterima da koriste alate za orkestraciju kako bi zadržali najveću propusnost mreže i najmanju latenciju za veze koje to zahtijevaju. Koristeći taj pristup, operatori mogu opravdati dodatnu naplatu prioritetnim vezama u odnosu na uobičajene 5G veze i usporiti opadajući prosječni prihod. Procjena je kako će alati za orkestriranje 5G mreža rasti 940% kako bi operatori povećali prihode od nove tehnologije.

Azija zadržava primat primjene 5G-a

Juniper Research predviđa da će se do 2026. godine više od 60% globalnih 5G veza nalaziti u azijsko-pacifičkoj regiji. Tehnologije mrežne orkestracije, uz mmWave frekvencije koje omogućuju podatkovno intenzivne 5G usluge, bit će ključni pokretač u stvaranju ekosustava u toj regiji koja omogućuje mobilnim pretplatnicima da iskoriste 5G mreže za nove mobilne usluge, uz održavanje performansi mreže.

Bržoj implementaciji 5G mreža u azijsko-pacifičkoj regiji, prema mišljenju koautora izvješća Dave Bowiea, doprinosi i to što su svi operateri u Kini, Japanu i Južnoj Koreji primijenili niže cijene pretplate, omogućavajući svojim pretplatnicima iskustvo novih usluga koje zahtijevaju 5G povezivost.

