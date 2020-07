Europska svemirska agencija (European Space Agency ESA) 1. srpnja dodijelila je 2,5 milijarde eura razvojnih ugovora za šest novih promatračkih misija na Zemlji u okviru satelitskog programa tehnoloških nadogradnji satelitske konstelacije Kopernik (Copernicus).

Financiranje šest takozvanih programa visokog prioriteta odobreno je u sklopu ministarskog sastanka Europske svemirske agencije za svemir 19+ u španjolskoj Sevilli.

Thales Alenia Space iz Francuske i Italije koordinirati će tri od šest misija, Airbus Njemačke i Španjolske vodit će dvije, a OHB System AG iz Njemačke jednu misiju.

Preko njemačke svemirske agencije DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) oko 800 milijuna eura će preko ugovora biti dodijeljeno tvrtkama u Njemačkoj.

Tijekom sastanka prošle jeseni, Njemačka se obvezala potrošiti 3,3 milijarde eura na buduće svemirske programe, čime je postala najveći doprinos ESA-e.

OHB Space Systems iz Bremena priopćio je da će on voditi misiju CO2M kao glavni izvođač i izraditi će instrumente za dvije misije (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission (CHIME) i Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR)) koje će voditi francuski Thales Alenia Space.

Thales Alenia Space će voditi razvoj ROSE-L, misije za radar sa sintetičkim otvorom.

Njemački Airbus Defence and Space, prema DLR, bit će kao glavni izvođač misije Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter, poznata kao Cristal for short.

Airbus će iz svog španjolskog ureda voditi i misiju Copernicus Land Surface Temperature Monitoring (LTSM).

Svemirska agencija Velike Britanije, koja je ostala dio ESA-e i nakon izlaska zemlje iz Europske unije jer ESA nije pod ingerencijom Europske unije, izrazila je razočaranje što britanske tvrtke nisu bile među glavnim ugovaračima novih Kopernikovih misija. Inače, ESA uzima u obzir doprinose njenom proračunu svake države članice kod podjele ugovora. Pet najvećih financijera ESA su Njemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija i Španjolska. (Sentinel-2B satelit, ilustracija Airbus)

