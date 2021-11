Predviđa se da će IT potrošnja u regiji EMEA (Europa, Bliski Istok i Afrika) u 2022. godini iznositi 1,3 bilijuna američkih dolara, što je povećanje od 4,7 % u odnosu na 2021. godinu, prema posljednjoj prognozi Gartnera, Inc. Stopa rasta u 2022. bit će sporija nego u 2021. godini kada se očekuje da će IT potrošnja u EMEA-u porasti za 6,3 %. Najveća promjena naprijed bit će način na koji se IT financira, a ne nužno koliko se financira. Glavni razlog smanjenja rasta Gartner nalazi u smanjenju državne potpore gospodarstvu.

Prognoza IT potrošnje u EMEA-u (milijuni američkih dolara)

potrošnja 2020 rast 2020 (%) potrošnja 2021 rast 2021 (%) potrošnja 2022 rast u 2022 (%) podatkovni centari 36,194 -5,8 38.975 2,2 40.464 3,6 Enterprise Software 138,624 6,7 161.472 9,7 178.259 10,0 Uređaji 173,608 -3,5 206.385 13,7 207.942 0,7 IT usluge 311.600 -1,0 357.482 7,8 388.554 8,2 komunikacijske usluge 433,647 0,9 455.688 1,5 464.916 2,0 ukupna IT potrošnja 1,093,672 0,07 1.220.001 6,3 1.280.135 4,7

Izvor: Gartner (studeni 2021.)

Potrošnja za cloud 12,5%

Procjenjuje se da će u EMEA-u potrošnja za poslovni softver imati najveći rast u 2022. godini, potaknuta porastom potrošnje za računalni oblak (computing cloud).

Analitičari Gartnera procjenjuju da će potrošnja za računalni oblak poduzeća predstavljati 12,5 % ukupne IT potrošnje poduzeća u 2022. godini. Očekuje se da će infrastruktura kao usluga (IaaS) i desktop kao usluga (DaaS) biti dva segmenta u kojima će organizacije EMEA-a najviše povećati svoju potrošnju u 2022. godini, rast će biti 32,3%, odnosno 31,1%.

Nakon dvoznamenkastog rasta potrošnje na uređaje u 2021., očekuje se usporavanje potrošnje u 2022. godini, uz rast segmenta od 0,7 % na godišnjoj razini. Rast tržišta uređaja zaposlenika od osobnih računala, tableta, prijenosnih računala i mobilnih telefona i dalje je optimalan za hibridni rad, omogućujući rad s više lokacija i fleksibilnu produktivnost zaposlenika.

Britanija kao Francuske, Njemačke, Italije i Turske zajedno

U Velikoj Britaniji će IT potrošnja dosegnuti 223,3 milijarde dolara u 2022., što je povećanje od 6 % u odnosu na 2021. godinu. To je više od projiciranog rasta od 4,7% ukupne IT potrošnje u EMEA-u u 2022. godini.

„Organizacije u Velikoj Britaniji će na IT potrošiti 14,4 milijarde dolara u 2022., što je više od Francuske, Njemačke, Italije i Turske zajedno. Rad na daljinu, obrazovanje na daljinu i telezdravstvo jačaju IT potrošnju u vladinim institucijama, obrazovanju i zdravstvu koji su među industrijama s najvećim rastom u IT potrošnji u Velikoj Britaniji“, rekao je potpredsjednik istraživanja u Gartneru John Lovelock

IT potrošnja u Njemačkoj će dostići 167,3 milijarde dolara u 2022., što je povećanje od 4,4% u odnosu na 2021. godinu. Predviđa se da će potrošnja na softver za poduzeća kao i do sada biti segment s najvećim rastom u 2022. godini Organizacije u Njemačkoj će 2021. godini usredotočiti svoju potrošnju na uređaje kako bi odgovorile na ubrzanje rada na daljinu i obrazovanja na daljinu. Predviđa se da će se potrošnja na uređaje povećati za 18 % u 2021. i ostati visoka, dosegnuvši 24,2 milijarde dolara u 2022. godini.

