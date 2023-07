Gartner Inc. predviđa se da će svjetska IT potrošnja iznositi ukupno 4,7 bilijuna američkih dolara u 2023. godini, što je povećanje od 4,3% u odnosu na 2022. godinu. Kako CIO-ovi sve teže pronalaze IT stručnjake, oni preusmjeravaju potrošnju na tehnologije koje omogućuju automatizaciju i učinkovitost za poticanje rasta s manje zaposlenika. Softverski segment će 2023. godine zabilježiti dvoznamenkasti rast kako organizacije povećavaju iskorištenost i raspoređuju potrošnju na temeljne aplikacije i platforme koje podržavaju povećanje učinkovitosti, kao što su aplikacije za planiranje resursa poduzeća (ERP) i upravljanje odnosima s korisnicima (CRM). Povećanje cijena dobavljača također će nastaviti povećavati potrošnju softvera tijekom ove godine. Iako su ukupni izgledi za IT potrošnju poduzeća pozitivni, potrošnja za uređaje smanjit će se za 8,6% u 2023. zbog trajnog utjecaja inflacije na kupovnu moć potrošača.

Prognoza IT potrošnje u svijetu (u milijunima američkih dolara)

