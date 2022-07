Gartner Inc predviđa se da će globalna IT potrošnja u 2022. godini iznositi ukupno 4,5 trilijuna američkih dolara, što je povećanje od 3% u odnosu na 2021. godinu. Iako se očekuje rast IT potrošnja u ovoj godini, on će biti znatno manji nego godinu ranije. zbog smanjenja potrošnje na računala, tablete i pisače od strane potrošača. Potrošnja na uređaje ove će godine biti manja za 5% nego 2021. godine.

Povećanja cijena i neizvjesnost u isporukama zbog pandemijskih problema u lancima opskrbe, dodatna su pogoršana ruskom invazijom na Ukrajinu, što je preusmjerilo povećanje potrošnje za računalni oblak (cloud computing) za 18,4% u 2021. te očekivani rast od 22,1% u 2022. godini- Ne samo da potražnja za uslugama u računalnom oblaku preoblikuje industriju IT usluga, nego također dovodi i do očekivanog rasta potrošnju na poslužitelje od 16,6% u ovoj godini.

Gartner procjenjuje kako će od svih IT segmenata potrošnja na sustave podatkovnih centara ove godine imati najveći rast od 11,1%. Očekuje se da će u ovoj godini konsalting za računalni oblak te implementacija usluge upravljanja u računalnom oblaku porasti za 17,2%, odnosno s 217 milijardi dolara u 2021. na 255 milijardi dolara u 2022. godini. Taj segment rasta bit će ključan za ovogodišnji rast IT potrošnje od 6,2%.

Prognoza IT potrošnje u svijetu (u milijunima američkih dolara)

potrošnja 2021. rast 2021. potrošnja 2022. rast 2022. potrošnja 2023. rast 2023. podatkovni centri 191.001 6,4% 212,218 11,1% 221.590 4,4% softver 735.869 14,7% 806.800 9,6% 902,182 11,8% uređaji 808,580 16,0% 767.872 -5,0% 790.888 3,0% IT usluge 1.207,966 12,8% 1.283,192 6,2% 1.389,169 8,3% komunik. usluge 1.458,527 3,8% 1.464,551 0,4% 1.505,733 2,8% ukupna IT potrošnja 4.401,944 10,2% 4.534,632 3,0% 4.809,561 6,1%

izvor: Gartner (srpanj 2022.)

Nedostatak stručnjaka do kraja 2023.

Gartner očekuje i kako će se kritični nedostatak IT vještina koji se osjeća u cijelom svijetu smanjiti do kraja 2023. godine kada se korporativni poriv za dovršetkom digitalnih transformacija uspori i kada bude vremena za usavršavanje i prekvalificiranje postojećeg osoblja.

Gartner Global Labor Market Survey za gotovo 18.000 zaposlenika u prvom tromjesečju 2022. pokazao je da je naknada najveći pokretač privlačenja i zadržavanja IT talenata. Pružatelji tehnoloških usluga povećavaju cijene IT-a kako bi omogućili konkurentne plaće. To dovodi do porasta potrošnje na softver i usluge do 2022. i 2023. godine. Očekuje se da će globalna potrošnja na softver porasti 9,6% na 806,8 milijardi dolara u 2022. godini, a predviđa se da će globalna potrošnja na IT usluge dosegnuti 1,3 trilijuna dolara.

