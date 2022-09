Bankarstvo kao usluga (Banking as a Service BaaS) bit će široko prihvaćeno u roku od dvije godine, navodi se u Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation. Gartner predviđa da će 30% banaka s imovinom većom od milijardu američkih dolara pokrenuti BaaS za nove prihode do kraja 2024. godine, ali polovica neće ispuniti očekivana ciljana primanja.

BaaS je jedna od četiri tehnologije za koje Gartner kaže da imaju potencijal za visoku razinu transformacije u bankarskom sektoru i da će vjerojatno sazrijeti u sljedećih nekoliko godina. Ostale tehnologije uključuju chatbotove, javni raćunalni oblak (public cloud computing) za bankarstvo i aplikacije za plaćanja putem društvenih mreža. CIO-ovi banaka trebali bi razmotriti kako ključne inovacije oblikuju njihovu industriju i u skladu s tim odrediti prioritet svojih strategija ulaganja u tehnologiju, smatra viši direktor analitičar u Gartneru Jeff Casey.

Tehnologija BaaS postaje sve popularnija i kod banaka i kod nebanaka koje žele uspostaviti ili poboljšati izravne i posredničke tokove prihoda.

BaaS

BaaS može biti diskretan ili širok skup funkcija financijskih usluga koje su izložile ovlaštene banke ili regulirani subjekti za pokretanje novih poslovnih modela koje su primijenili drugi sudionici na bankarskom tržištu – fintechovi, neobanke, tradicionalne banke i druge treće strane.

Sudionike na tržištu sve više privlače modeli suradnje koji omogućuju poboljšana korisnička iskustva, kao što su bogatije značajke, širi skup proizvoda i inovativna korisnička iskustva. Sudionici koji nisu banke imaju koristi od brzog pristupa bankarskom tržištu korištenjem licence reguliranog subjekta umjesto traženja vlastite povelje.

Chatbotovi

Chatbotovi predstavljaju jedan od primarnih slučajeva upotrebe umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) u bankama i utjecat će na sva područja komunikacije između strojeva i ljudi. Iako se uglavnom primjenjuje na službu za korisnike, upravljanje IT uslugama ili ljudske resurse, upotreba chatbota nevjerojatno je raznolika. Promjena s “korisnik uči sučelje” na “chatbot uči što korisnik želi” ima implikacije na uključivanje, obuku, produktivnost i učinkovitost unutar radnog mjesta.

Sofisticiranost tržišta AI platformi za poslovne razgovore dovela je do poboljšanog alata za banke za izgradnju i održavanje chatbota koristeći ne-IT resurse. Operacionalizacija u poslovnim jedinicama izvan IT-a čini proizvodnju chatbota produktivnijom aktivnošću.

Javni cloud za bankarstvo

Usvajanje javnog clouda postaje vrlo transformativno za bankarsku industriju jer banke mogu postići višu razinu učinkovitosti i agilnosti premještanjem radnih opterećenja u cloud. Javni cloud za bankarstvo isporučuje softver specifičan za bankarstvo unutar ekosustava javnog clouda, integracijom tih aplikacija u različitim stupnjevima, od onih u cloudu do potpuno izvornih.

Banke postižu agilnost brzim skaliranjem prema gore i dolje kako bi podržale promjene u potražnji, kao i ispunile regulatornu usklađenost ispunjavanjem privremenih zahtjeva. Oslobađaju se resursi za razvoj digitalne imovine njihovom centralizacijom i optimizacijom; fiksni troškovi smanjeni su izbjegavanjem prevelike infrastrukture; a strukture troškova su optimizirane. Banke također mogu centralizirati aplikacije i platforme koje olakšavaju razvoj i testiranje, izbjegavajući preklapanje ili dupliciranje.

Aplikacije za plaćanje društvenih poruka

Aplikacije za plaćanje putem društvenih mreža oslanjaju se na platforme za izravnu razmjenu poruka za pokretanje transakcija plaćanja. Sučelje aplikacije za razmjenu poruka koristi se za registraciju računa za plaćanje te za pokretanje i praćenje povezanih transakcijskih aktivnosti. Modernizacija platne infrastrukture i mogućnost korištenja otvorenog bankarstva i API-ja za plaćanje omogućili su nove pristupne puteve za aplikacije za razmjenu društvenih poruka za isporuku usluge plaćanja.

Usvajanje aplikacija za razmjenu društvenih poruka promijenilo je ponašanje kupnje i plaćanja, posebice u Aziji. Kakao Pay, LINE Pay, WeChat Pay i WhatsApp Pay pokazuju kako aplikacije za razmjenu društvenih poruka pružaju i kontekstualne podatke i sučelje za interakciju s korisnicima.

