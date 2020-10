U ovom trenu je već svima jasno da ubrzana digitalizacija se prelila u sve sektore poslovanja. Iz tog razloga, Dell Technologies, nastavlja seriju besplatnih online predavanja koja će svaki petak pokrivati teme iz naprednih infrastrukturnih rješenja. Od Storage i Server rješenja, do Cloud i Big Data implementacija sve do toga kako transformirati radna mjesta i procese, Dell Technologies stručnjaci će vam biti na raspolaganju online svaki petak od 10:00 do 11:00 sati.

Kao i prošli mjesec, i ovaj mjesec Dell Technologies je pripremio za vas 3 predavanja.

9. listopada 2020. – Best Practices for VMware environment Data Protection koje će se osvrnuti na sigurnost podataka i aplikacija u procesima koji se odvijaju na VMware virtualnim uređajima.

23. listopada 2020. – Dell Technologies advantage for SAP – Achieving the Intelligent Enterprise – predavanje koje će se dotaknuti kompletnog SAP procesa i najnovijih inovacija u SAP implementacijama koje smanjuju rizik, cijenu i kompleksnost izvedbe.

30. listopada 2020. – Workforce transformation with Dell Client products – predavanje koje će zasigurno zainteresirati sve one koji još uvijek traže najbolja rješenja za maksimalnu produktivnost poslovanja – sve od marketing procesa do kompletnog Dell Technologies portfolija. Očekuju vas četiri vrhunska predavača koji će vas uputiti koja su najbolja rješenja za vaše poslovanje i transformaciju u „digitalno radno mjesto“.

Pridružite nam se i registrirajte se za online predavanja još danas. Ponavljamo kako je prijava i sudjelovanje potpuno besplatno. Vidimo se petkom!

