Prema posljednjem DESI 2020 (Digital Economy and Society Index 2020), objavljenom 11. lipnja, uz standardnih pet kategorija mjerenja napretka članica Europske unije u digitalizaciji dodani su i tematski dijelovi koji se odnose na primjenu novih tehnologija (blockchain, umjetna inteligencija…), istraživanje i razvoj digitalnih tehnologija, sudjelovanje u projektima Horizon 2020 i drugi. Među promatranim kriterijima, ali ne izdvojeno kao posebna tematska cjelina, je i spremnost članica EU za primjenu 5G tehnologije. Hrvatska je po toj spremnosti među daleko najlošijim članicama.

Hrvatska je ostvarila rezultat od 0 % na pokazatelju spremnosti za 5G. Pokazatelj spremnosti spektra za 5G temelji se na već dodijeljenoj i dostupnoj količini spektra za 5G mrežu do 2020. unutar „pionirskih” 5G pojaseva u svakoj državi članici EU-a. Za pojas 3,4 – 3,8 GHz to znači da se samo dozvole usklađene s tehničkim uvjetima iz Priloga Odluci Europske komisije (EU) 2019/235 smatraju spremnima za 5G mrežu. Za pojas 26 GHz u obzir se uzimaju samo dodjele usklađene s tehničkim uvjetima iz Priloga Provedbenoj odluci Europske komisije (EU) 2019/784. Nasuprot tome, postotak usklađenog spektra obuhvaća sve dodjele u svim usklađenim pojasevima za sve usluge elektroničkih komunikacija (uključujući „pionirske” 5G pojaseve), čak i ako to ne ispunjava uvjete pokazatelja spremnosti za 5G.

Hrvatska, naime, još nema posebnu sveobuhvatnu strategiju za uvođenje 5G mreže, koja je preduvjet za buduće postupke dodjele. Nacrt nacionalnog plana djelovanja s detaljnim koracima za dopuštanje upotrebe frekvencijskog pojasa 700 MHz za bežični širokopojasni pristup do 30. lipnja 2020. godine uputila je na javno savjetovanje nakon što je već kasnila s donošenjem tog plana. Plan djelovanja naposljetku je donesen u svibnju 2020. godine.

Postojeća prava upotrebe u donjem dijelu pojasa vrijede i nakon 31. prosinca 2020. godine, ali Hrvatska ne planira prenamijeniti taj donji dio frekvencijskog pojasa. U postojećem nacrtu plana djelovanja nema planova za dražbu prije druge polovine 2020. godine. Stoga cijeli pojas neće biti dostupan u cijeloj zemlji u roku, odnosno do 30. lipnja 2020. Sva tri mobilna operatora na dražbi su stekla prava na upotrebu frekvencije za dva bloka širine 20 MHz u pojasu 2,6 GHz.

