Francuska i SAD će pokušati riješiti spor oko uvođenja tzv. digitalnog poreza odnosno poreza na digitalne usluge i protumjera Washingtona kroz porez na luksuznu robu iz Francuske do sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu 21. siječnja, kako bi izbjegli daljnje carine, izjavio je francuski ministar financija Bruno Le Maire.

Polazište za sporazum Francuske i SAD bio bi prijedlog koji je izradila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organization of Economic Cooperation and Development OECD) za međunarodni digitalni porez, a Le Maire je opisao kao “dobar, pravedan i uravnotežen”. No, u Washingtonu smatraju kako OECD-ov prijedlog može diskriminirati američke tvrtke.

Le Maire je ustvrdio kako Francuska ali i EU preferira sporazum u okviru OECD-a ali kako će u slučaju nepostizanja sporazuma EU uvesti svoj porez do kraja ove godine.

Tko je sve uveo digitalni porez

Uz Francusku takav porez uveli su još u Europi i Španjolska, Velika Britanija, Italija i Austrija. Porez na digitalne usluge uveden je kako bi osigurale da se veliki tehnološki velikani oporezuju na ostvareni prihod.

Francuska: prva je zemlja uvela digitalni porez od 3% u srpnju 2019. godine, primjenjuje se retroaktivno od 2019. Porez se odnosi na tehnološke tvrtke s minimalnim prihodima od 750 milijuna eura na globalnoj razini od čega najmanje 25 milijuna eura u Francuskoj.

Španjolska je vlada 8. siječnja 2019. godine odobrila porez na digitalne usluge. Nacrtom se predlaže digitalni porez od 3 % na digitalno oglašavanje, usluge čija je svrha omogućiti korisnicima da pronađu druge platforme za digitalnu e-trgovinu i na prijenos podataka prikupljenih putem digitalnih sučelja.

Porez na digitalne usluge u Velikoj Britaniji je 2 % i to na prihod tvrtki koje pružaju internetske tražilice, platforme za društvene mreže i internetska tržišta. Namjera vlade je da se porez primjenjuje od travnja 2020. godine.

Italija je donijela digitalni porez od 3% 23. prosinca 2019. godine na prihod kompanijama s prometom većim od 750 milijuna eura na globalnoj razini, od čega najmanje 5,5 milijuna eura.

Austrija je donijela zakonodavstvo kojim se nameće porez na digitalno oglašavanje od 1. siječnja 2020. Digitalni porez bit će 5% na promet od reklamnih usluga koje pružaju pružatelji usluga u Austriji. Kao i Francuska, Austrija primjenjuje minimalni promet od 750 milijuna eura na globalnoj razini, od čega najmanje 25 milijuna eura u Austriji.

Može li EU imati jedinstven stav

Povjerenik za trgovinu u Europskoj komisiji (EK) Phil Hogan rekao je da će EU “razmotriti sve mogućnosti” ako Washington ipak odluči uvesti carine od 100 % za francuski izvoz luksuzne robe i vina u vrijednosti od 2,4 milijarde eura. Washington je zaprijetio uvođenjem poreza Francuskoj nakon njenog uvođenja poreza od 3 % velikim digitalnim tvrtkama prošloga srpnja. Porezom je pogođeno oko 30 tvrtki, uključujući Google, Facebook, Amazon, ali i druge europske i kineske tvrtke.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je istragu francuskog digitalnog poreza najavivši da će ukoliko se pokaže da je diskriminatoran SAD Francuskoj uvesti porez na luksuznu robu i vina. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer dodao je da bi porezi na digitalne usluge Austrije, Italije i Turske također mogli biti podvrgnuti istoj istrazi.

Francuski ministar financija Bruno Le Maire opovrgao je da je digitalni porez diskriminirajući jer ne cilja ni na jednu tvrtku ili državu.

Protumjera Europske unije mogla bi biti uvođenje carina na proizvode iz SAD slične vrijednosti koji Washington namjerava uvesti Francuskoj. EK je izrazila spremnost na dogovor s Washingtonom kroz Svjetsku trgovinsku organizaciju. Naime još početkom prosinca 2019. godine Europska komisija je definirala svoj stav da će prema mogućim carinama iz SAD reagirati jedinstveno na strani Francuske.

No upitno je hoće li sve članice EU prihvatiti takvu odluku Europske komisije jer su se Irska, Švedska i Danska usprotivile jednostranom uvođenju digitalnog poreza ukoliko ne dođe do dogovora u okviru OECD-a.

