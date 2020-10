U Francuskoj su na aukciji održanoj 1. listopada dodijeljene licence za 5G mreže u frekvencijskom opsegu 3,4-3,8 GHz. Ostvareni prihod od dodijeljenih licenci je 2,8 milijardi eura. Svaki je operater dobio blok od 50 MHz za iznos od 350 milijuna eura tijekom prve aukcije.

U drugoj aukciji koja će se održati ovoga mjeseca bit će ponuđeno 11 blokova od 10 MHz. Orange Francuska je ponudio 854 milijuna eura za 90 MHz; SFR 728 milijuna eura na 80 MHz, s Bouygues Telecomom i Free Mobileom (Iliad) su ponudili svaki po 602 milijuna eura za 70 MHz.

Telekomi koji dobiju licencu morati će aktivirati 5G uslugu na 3.000 lokacija do kraja 2022., 8.000 do kraja 2024. i 10.500 do kraja 2025. godine.

