U suradnji s globalnom tvrtkom za analizu inovativnih poslovnih projekata i tzv. rizično investiranje Dealroom, nizozemski VC Finch Capital objavio je detaljno analitičko izvješće Stanje europskog fintecha za 2019. godinu (The State of European Fintech 2019 edition), ukazujući pokretače snažnog stvaranja vrijednosti, ulagače i kupce fintech tvrtki tijekom posljednjih pet godina. Fintech obuhvaća ogroman prostor, od cjelovitih usluga plaćanja poput Adyena, do novih digitalnih banaka kao što je Monzo, do omogućavanja tehnologije poput UiPatha.

Prema izvješću, fintech je najveća investicijska kategorija u Europi (koja predstavlja 20% svih globalnih investicija), a investicije u europski fintech su veće nego u Aziji i SAD-u. Europski investitori dominiraju nad investicijama, s malo uloge neeuropskih ulagača dolazi uglavnom u kasnijim fazama razvoja fintech tvrtki.

Postoji dobra kombinacija između ulagača iz Velike Britanije i kontinentalnih europskih zemalja koji vode u ulaganjima u fintech startupe i prve serije ulaganja u razvoj fintech tvrtki.

“Izvješće pokazuje da je fintech u Europi stvorio tržište vrijedno 150 milijardi eura, otvorio brojna radna mjesta, unaprijedio iskustva europskih potrošača na izgrađenim novim proizvodima”, rekao je osnivač tvrtke Finch Capital Radboud Vlaar dodavši kako će “sljedeći val omogućavanja fintecha bit će manje vidljiv, ali još više akceptivan jer će se boriti protiv neučinkovitosti financijske industrije i lako će dodati dodatnih 150 milijardi eura vrijednosti.”

Izvješće analizira četiri verzije financijske tehnologije: bankarstvo i plaćanja, osiguranje, nekretnine i financijske tehnologije.

Najjači investicijski zamah u posljednjem desetljeću bio je u bankarstvu i platnom prometu, ali investitori se sve više prebacuju na obećavajuće tehnologije poput umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) i internet stvari (Internet of Things IoT).

Europske fintech tvrtke 2013. godine imale su vrijednost od 83 milijarde eura a sada je njihova vrijednost preko milijardu eura. Procjenjuje se da je potencijal tržišta 45 milijardi eura.

Europske fintech tvrtke stvorile su dvostruko veću tržišnu kapitalizaciju od bilo koje druge tehnološke djelatnosti. Pri tome se pokazalo da su tradicionalne financijske tvrtke u sektor uložile tek oko 5 posto investicija. Naime, navodi se u izvješću, radicionalne financijske institucije nisu sudjelovale investicijama u fintech tvrtke iznad vrijednosti od 500 milijuna eura.

