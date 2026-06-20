Nećemo gledati film o Samu Altmanu, barem ne na Amazonu

Iako je gotovo završen, Amazon MGM Studios je odustao od snimanja biografskog filma o Samu Altmanu Artificial nakon što je tvrtka produbila svoje partnerstvo s OpenAI-jem. Film u režiji Luce Guadagnina već je imao nekoliko probnih projekcija koje su navodno naišle na pozitivan prijem.



Amazon je imao kopiju svih iteracija scenarija i prije nego što se Guadagnino pridružio projektu, pa su znali kakvom su filmu dali zeleno svjetlo. Čak su i ubrzali snimanje tijekom prošle godine.



"Imamo najveće poštovanje i divljenje prema Luci Guadagninu kao nagrađivanom filmašu - a da ne spominjemo dugogodišnji odnos koji se nadamo nastaviti. Vjerujemo kako bi za Artificial bilo bolje kada bi ga objavio drugi studio. Blisko surađujemo s filmskim timom kako bismo filmu pronašli novi dom", rekao je Amazonov glasnogovornik.



Pet mjeseci nakon što su se pojavila izvješća o filmu OpenAI je potpisao višegodišnji ugovor o cloudu vrijedan 38 milijardi američkih dolara s Amazonom. Amazon je uložio 50 mlrd. USD u OpenAI, a sklopili su i ugovor s AWS-om za pokretanje OpenAI modela za poslovne korisnike.



Artificial se vrti oko Altmanovog kontroverznog otkaza i ponovnog imenovanja na mjesto izvršnog direktora OpenAI-ja 2023. godine. Altmana glumi Andrew Garfield, Monica Barbaro bivšu tehničku direktoricu Miru Murati, koja je u to vrijeme bila privremena izvršna direktorica, a Yura Borisov bivšeg glavnog znanstvenika i člana odbora OpenAI-ja Ilyu Sutskevera.



Ike Barinholtz će glumiti Elona Muska, koji je bio jedan od najranijih financijera OpenAI-ja i sada je upleten u pravnu bitku protiv njega. Film je navodno prikazao Altmana i Muska kao najmanje simpatične likove u priči.