Pripreme FastWebove mmWave 5G FWA usluge u Italiji traju već dvije godine. Početno predstavljanje na prva tri lokaliteta dogodilo se početkom ovog tjedna, a plan je do kraja 2021. godine takvu mrežu u frekvencijskom opsegu 26 GHz uspostaviti u 500 talijanskih gradova, navodi Fiercewireless.

Fiksni bežični pristup (Fixed Wireless Access FWA) uz novi radio (New Radio NR) u milimetarskoj valnoj duljini (mmWave), odnosno 5G FWA može pružiti konkurentnu alternativu fiksnim DSL-ovima, kabelima i svjetlovodima na svim tržištima. Njime je moguće u područjima gdje je izgradnja optičke infrastrukture neisplativa i preskupa osigurati propusnost potrebnu za podršku streaming usluga visoke razlučivosti i pristupa Internetu velike brzine.

Do 2024. godine FastWeb očekuje isporuku 5G mmWave širokopojasne mreže s brzinama do 1 Gb/s za 12 milijuna domova, odnosno 45% talijanskog stanovništva. FastWebov 5G CPE uređaji koriste Qualcommov Snapdragon X55 Modem-RF sustav kako bi se povezali s najbližim odašiljačima čime će se omogućiti ultraširokopojasni Internet i na područjima gdje nema optičkih kabela. Planirana je pokrivenost 90% stanovništva zemlje do 2025. godine.

