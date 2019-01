Prema objavljenim dokumentima koji su dijelom tužbe podignute protiv Facebooka 2012. godine, taj je tehnološki div redovito dopuštao djeci da, bez znanja roditelja, kupuju online pogodnosti za igre na njihovoj platformi. Takvo što je moguće jer Facebook, za razliku od Applea, ne iziskuje od korisnika ponovnu prijavu svaki put kada želi kupiti neku virtualnu valutu. Iako su sada dostupna samo četiri dokumenta, Facebooku je naređeno da objavi još stotinjak stranica koje će dati više informacija o samoj tužbi, objavio je Nacionalni CERT.

Prema dostupnim informacijama, politikom te društvene mreže nezadovoljni su i roditelji koji su podigli tužbi, ali i djelatnici koji ne odobravaju to što inicijalno odobravanje kupovine djeci omogućava daljnju kupovinu bez odobrenja roditelja. Sami dokumenti navode više slučajeva, a posebno je zanimljiv onaj u kojem je dijete nazvano I.B. na igru Ninja Saga potrošilo više stotina američkih dolara u svega par tjedana. Naime, nakon početne kupovine pomoću kreditne kartice, Facebook nije tražio ponovnu prijavu te je dijete trošilo novce misleći da je riječ o virtualnoj valuti koja nema pokrića u stvarnom novcu.

Nakon što je majka zatražila povrat novaca jer je odobrila samo prvu transakciju, Facebook je navedeni zahtjev odbio. Pogođeni roditelji su se potom odlučili pridružiti ostalim roditeljima s kojima su podigli zajedničku tužbi protiv Facebooka. Dokumenti otkrivaju kako su u gotovo svim slučajevima roditelji znali kako im djeca igraju igru Angry Birds, ali kako nisu mislili da će im dijete moći kupovati bez lozinke ili autorizacije. Štoviše, jedan od internih dokumenata otkriva kako u Facebooku takvu djecu nazivaju kitovima (whale). Taj pojam, u ovom kontekstu, vežemo uz pojedince koji troše velike količine novaca kako bi dobili neku online pogodnost ili virtualnu valutu.

Ovo nije prvi skandal vezan uz Facebookovu politiku poslovanja s djecom. Kampanja za nekomercijalno djetinjstvo (The Campaign for a Commercial-Free Childhood CCFC)) je zajedno s još 17 organizacija uložila primjedbu na rad te društvene mreže Federalnoj trgovinskoj komisiji Sjedinjenih Američkih država (FTC) optužujući ih kako su prekršili Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

U to vrijeme, primjedba se odnosila na aplikaciju Facebook Messenger Kids koja je prikupljala podatke o djeci bez dozvole roditelja koja je bila propisana prethodno spomenutim zakonom, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Također, pojedini dokumenti ističu kako je politika privatnosti što ju je Facebook navodio u toj aplikaciji namjerno pisana kako bi bila manjkava i dopuštala iskorištavanje.

Problemima oko te aplikacije tu nije kraj jer su mnoge organizacije uz podršku niza roditelja tražile da se ta platforma ugasi. K tome, Marku Zuckerbergu je poslan dokument kojeg je potpisalo stotine odvjetnika i stručnjaka u kojem se navodi kako treba zaustaviti razvoj te aplikacije dok se ne utvrde posljedice njezinog korištenja. Očito ti pokušaju nisu polučili neki značajan uspjeh jer je usluga još uvijek aktivna, međutim, činjenica jest da Facebook iz mjeseca u mjesec tresu skandali te se sve više govori o njegovoj politici poslovanja.

Podijeli: