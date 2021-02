Facebook je ostvario prijetnju da će Australcima zabraniti gledanje ili objavljivanje vijesti na svojoj web stranici kao odgovor na zakon o plaćanju vijesti izdavačima u Australiji koji je donijela vlada u Canberry, objavio je Guardian.

Direktor Facebooka ua Australiju i Novi Zeland Will Easton rekao je kako odluka znači onemogućavanje linkova na izdavače u Australiji te da niti jedan korisnik Facebooka u Australiji neće moći dijeliti ili vidjeti sadržaj bilo koje vijesti, kako australske tako i iz svijeta. “Predloženi zakon u osnovi pogrešno razumije odnos između naše platforme i izdavača koji je koriste za dijeljenje vijesti. Pred nama je surovi izbor: pokušati se pridržavati zakona koji zanemaruje stvarnost tog odnosa ili prestati dopuštati vijesti o našim uslugama u Australiji“, navedeno je u postu na blogu Facebooka objavljenom u četvrtak ujutro po australskom vremenu.

Easton je rekao da su izdavači profitirali dijeljenjem sadržaja na Facebooku više nego što to čini Facebook, s vijestima koji su činili manje od 4% svih dijeljenih sadržaja, a tvrtka je bila spremna podržati vijesti, ali samo uz “postavljena prava pravila”. “Nadamo se da će australska vlada u budućnosti prepoznati vrijednost koju već pružamo i raditi s nama na jačanju, a ne ograničavanju naših partnerstava s izdavačima”, rekao je Easton.

Za razliku od Facebooka Google, koji je također pod utjecajem australskog zakona za dijeljenje prihoda od oglašavanja s australskim izdavačima tijekom protekloga tjedna potpisao je sporazume s nekim od najvećih australskih izdavača, uključujući News Corp, Nine Entertainment i Seven West Media, o plaćanju za svoj News Showcase proizvod. Ugovor s Nine Entertainment vrijedi 30 milijuna dolara godišnje.

Podijeli: