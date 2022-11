Šesto izdanje konferencije o tehnologijama u području financija F2 – Future of Fintech, u organizaciji Buga i Mreže, održano 15. i 16. studenoga u Kaptol Boutique Cinema, otvorio je direktor konferencije i glavni urednik Mreže Oleg Maštruko. Najavio je bogat sadržaj konferencije napomenuvši kako se konferencija održava u burno vrijeme za kripto tržišta i u vrijeme uvođenja eura u Hrvatskoj. I ove, kao i zadnjih nekoliko godina, konferencija se mogla pratiti ne samo uživo nego i online putem streaminga.

Prvo keynote predavanje Future of business reporting in Croatia održao je savjetnik u Fini Marko Krištof predstavljajući novosti u digitalizaciji poslovnih izvješća. Podsjetio je na povijesni razvoj poslovnih izvješćivanja od 15 stoljeća, odnosno od 1458, godine kada je dubrovčanin Benedikt Kotrulović izumio dvojno knjigovodstvo, standardizaciju 70-tih godina prošloga stoljeća, obveze tvrtki u Europskoj uniji koje sudjeluju na tržištu kapitala da podnose poslovna izvješća regulatorima, primjenu međunarodnih standarda te uvođenje digitalnih modela i formata u poslovnim izvješćima kao što je xBRL standard (Business Report Standard) u XML formatu.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Što sve donosi euro?

Guverner Hrvatske Narodne banke Boris Vujčić upoznao je sudionike konferencije s detaljima uvođenja eura u Hrvatskoj, odnosno zamjenom dosadašnje nacionalne valute kune valutom Europske središnje banke. Vujčić je napomenuo kako je euro druga najvažnija valuta u svijetu, nakon američkog dolara, naglasivši kako Hrvatska ulaskom u eurozonu iz područja tzv. egzotičnih valuta ulazi u financijski sustav jedne od međunarodnih rezervnih valuta. Objasnio je uvjete koje je hrvatska trebala ispuniti za ulazak u eurozonu te sve sam proces uvođenja eura. Ukazao je na sve prednosti koje Hrvatskoj donosi euro. Guverner HNB-a rekao je i kako ECB od 2021. godine radi na pripremama uvođenja digitalnog eura naglasivši kako digitalni europski novac neće biti uveden prije 2025. godine. Uvođenje digitalnog eura, kako smatra Vujčić, neće biti ukidanje gotovine nego mogućnost izbora.

Cyber Incident & Crisis Manager Spana Neven Zitek kroz keynote predavanje Cyber Attack! Are top-level managers prepared for a crisis? ukazao je na probleme spremnosti tvrtki i njihovih uprava na kibernetičke napade. Upozorio je kako nemogućnost odgovora na kibernetički napad za tvrtku znači ulazak u krizu te naglasio kako je organizirana priprema obrane od kibernetičkih prijetnji ključna jer kriminalci za svoje žrtve upravo traže nepripremljene tvrtke kako bi lakše proveli svoje namjere.

Nužnost regulacije

Direktor F2 – Future of Fintech konferencije Oleg Maštruko moderirao je prvu panel raspravu pod nazivom FinTech & Gamification vs. traditional finance, tko dobiva bitku, a tko će dobiti rat? Sudionici panel rasprave bili su voditeljica projekta Genius by InterCapital Maja Menićanin, voditeljica Direkcije za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava Hanfe Martina Verić, Head of Financial Markets Division Erste banke Branimir Britvić, Michael Jordan of crypto Vedran Vukman, broker i investicijski savjetnik Ivan Stojanović.

Branimir Britvić naveo je kako su inovativne fintech tvrtke posljednjih godina uzimale dio po dio manjih poslova banaka te da su banke pokušavale akvizirati takve finteche, no u posljednje je vrijeme sve aktualnija suradnja fintecha i banaka te nastojanje da se u samim bankama razviju inovativna fintech rješenja, Kao primjere naveo je aplikaciju Keks Pay i platformu George.

Maja Menićanin ukazala je na tržišni napredak InterCapitalove aplikacije za upravljanje imovinom kroz investicijske fondove Genius kao očekivanu posljedicu digitalizacije na financijskom tržištu. Martina Verić ukazala je na potrebu razlikovanje regulacije digitalnih rješenja za tradicionalne financijske usluge od regulacije novih rješenja i usluga koja proizlaze iz digitalizacije. Upozorila je kako je tržište digitalnih valuta izvan ovlasti regulatora te smatra kako mu je potrebna regulacija iz sigurnosnih razloga.

Vedran Vukman smatra da nedavni bankrot druge najveće centralizirane kripto burze u svijetu FTX posljedica loših poslovnih odluka njenih vlasnika te da neće imati posebno loše posljedice na ukupno kripto tržište i njegov razvoj. Napomenuo je kako treba znati da je kripto tržište mlada industrija koja prolazi kroz početne slabosti karakteristične za svaku novu industriju. Ivan Stojanović upozorio je na posljedice nereguliranosti kripto tržišta na kojem djeluju osobe sklone različitim prijevarama.

Poslijepodnevni dio prvoga dana konferencije F2 – Future of Fintech započeo je predstavljanjem platforme e-Plati tvrtke Elektronički računi. CEO e-Plati Marko Emer objasnio je razloge nastanka platforme kojom se eliminira Internet bankarstvo iz računovodstva, odnosno umnogome olakšava i skraćuje posao knjigovodstva u tvrtkama. E-Plati omogućava ne samo plaćanje računa iz računovodstvenog servisa nego i niz drugih stvari kao što je uvid u aktualno ažurirano stanje računa. Emer je objasnio i usklađenost platforme s aktualnim financijskim propisima Europske unije kao što je PSD2.

Voditeljica projekta Genius tvrtke InterCapital Maja Menićanin predstavila je prvi hrvatski roboadvisory, izazove s kojima su se u InterCapitalu suočavali kod njegove izrade.

CEO & kreativni direktor tvrtke EuroART93 Jurica Vuković u predavanju Experience Not Included – The Value of UX Design in Fintech ukazao je na ključnu važnost korisničkog iskustva u fintech uslugama.

Nema kripto zime

Go2Guy edukacije za blockchain i kripto tržište Boris Agatić moderirao je poslijepodnevnu panel raspravu prvoga dana – WTF is going on in the world of crypto? Panelisti su bili dealmaker u BlackDragonu Max Mucko, product development manager & product strategist za blockchain proizvode Tin Šarić, predsjednica Alice in Blockchains & fintech expert A1 Hrvatska Magda Milas i osnivač Suprabita Vedran Brničević.

Govoreći o aktualnim trendovima na kripto tržištu nakon bankrota FTX-a sudionici panela složili su se sa stavom Maxa Mucka o potrebi regulacije naglasivši kako regulatori ne bi trebali više ignorirati kripto tržište. Sudionici panela složili su se i kako je uzrok bankrota FTX-a u centraliziranosti čime nije narušena osnovna ideja nastanka kriptoa kao decentraliziranih financija. Tin Šarić naveo je kao pozitivan primjer regulaciju u Singapuru naglasivši kako će kripto tržište i dalje trebati centralizirane burze ali s jasnom regulacijom. Magda Milas navela je kako se kripto uslugama okreću i telekomi kao dodatnim uslugama. Vedran Brničević rekao je kako se kripto tržište i dalje razvija, istražuju novi primjeri primjene blockchaina.

U nastavku prvoga dana konferencije Business Development Director za Certiliu u AKD d.o.o. Leo Lokas predstavio je digitalno rješenje za identitet Certilia, predstavio način primjene ukazujući sve prednosti koje takvo rješenje donosi. Certilia, kako je rekao Lokas, zahvaljujući pouzdanosti svojih e-identiteta i e-potpisa omogućuje privatnim i poslovnim subjektima e-transakcije.

Financijski konzultant Hrvoje Serdarušić predstavio je svoje metode algoritamske procjene vrijednosti poduzeća koja na bolji i precizniji način od dosadašnjih metoda procjenjuje vrijednost tvrtki. Takve procjene imaju prednost za manje tvrtke jer su znatno jeftinije od procjena klasičnim načinom.

Tomislav Butorac iz Bizarro fintecha predstavio je primjenu umjetne inteligencije u procjeni kreditnih rizika fizičkih osoba i malih i srednjih poduzeća. Rješenje BizzaroAI uz primjenu umjetne inteligencije obrađuje znatno više podataka u procjeni rizika i radi mnogo brže od osoba koje na klasičan način rade procjene.

Drugi dan

Drugoga dana F2 – Future of Fintech konferencije Filip Šaravanja iz Aircasha u svojem predavanju Future of Financial Services: How FinTech and Crypto will Merge naglasio kako bi tradicionalne financijske institucije svakako trebale imati strategiju za kripto tržište, prije svega kroz pametne ugovore, stabilcoine, transakcije u realnom vremenu…

CEO Plati me d.o.o. Tea Kolak predstavila je digitalne metode naplate potraživanje u tri klika kroz platformu PlatiMe, sve prednosti takve naplate za cash flow tvrtki. CTO Blockademia project Denis Fusek u predavanju Blockademia, securing documents with blockchain – business use cases predstavio je blockchain metodu verifikacije datoteka bez primjene njihovog sadržaja.

Ekonomistica Vedrana Pribičević u predavanju Winter is coming: stagflacija, deglobalizacija i novi svjetski poredak objasnila je prirodu aktualne inflacije, njenim uzrocima i posljedicama u očekivanoj stagflaciji u idućoj godini.

Go2Guy edukacije za blockchain i kripto tržište Boris Agatić kroz temu NFTs and AI – state of the art art ukazo je na metode korištenja umjetne inteligencije u stvaranju nezamjenjivih tokena (NFT).

Na kraju konferencije zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Tomislav Ridzak predstavio je zanimljiv eksperiment jedne velike banke, Banque de France. u fintechu, onome što se može korisno naučiti iz takvog eksperimenta, posebno za razvoj digitalnih valuta nacionalnih banaka (CBDC) koje bi trebale donijeti niz prednosti kao efikasnija plaćanja, financijsku inkluziju u dijelovima svijeta bez razvijenih financijskih institucija, financijskoj stabilnosti te sigurnosti transakcija.

Zlatni sponzor godišnje konferencije F2 – Future of Fintech je Span, zatim srebrni Genius by Intercapital, Moj e-račun i Bitcoin Store, te sponzori FINA, MasterCard, Revuto, Aircash, AKD, Certilia, Blockademia, EuroArt 93.

Podijeli: