Četvrto izdanje F2 – Future of fintech, konferencije o fintechu, održano je, kako je naglasio direktor konferencije i glavni urednik časopisa Mreža za IT profesionalce Oleg Maštruko, u nemogućim pandemijskim uvjetima. Uz pandemijski ograničen broj onih koji su fizički bili na konferenciji u Kaptol Boutique Cinema, zahvaljujući Entriju organizirano je kvalitetno interaktivno praćenje konferencije.

Konferencija za počela keynote predavanjem predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigmana Fintech u Hrvatskoj s pogledom na Europu. Žigman je naglasio kako Hanfa kao nadzornik financijskog tržišta, s izuzetkom banaka za koje je nadležna Hrvatska narodna banka, podupire razvoj tehnologija u industriji najviše kroz tehnološki hub, osnovan prije dvije godine. Rekao je kako je fintech u Hrvatskoj dijelom reguliran, te da dio tržišta priziva i zagovara razvoj regulacije dok nasuprot tomu dio tržišta u regulaciji vidi prepreke inovativnosti. Žigman je ustvrdio kako je regulacija nužna jer bez nje izostaje povjerenje na tržištu. Hanfa za sada uglavnom na fintech tržištu kontrolira kako bi onemogućila pranja novca.

Hanfa nadgleda 57 fintech subjekata od kojih je 10 klasičnih fintecha, a 47 ih djeluje kao podrška fintech projektima. Većina tih tvrtki radi za vanjsko tržište. Inače, kako je podsjetio predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Hrvatska je na DESI ljestvici u drugoj polovici ljestvice što znači da je ICT uspješniji dio hrvatskog gospodarstva.

Član Uprave Moj eRačun Josip Kovačec u predavanju Likvidnost je stvar izbora: Jačanje gospodarstva kroz brži cash flow ukazao je na mogućnosti poboljšanja protoka gotovine u tvrtkama uz pomoć platforme Moj eRačun. Naveo je kako u Hrvatskoj sada samo 10 posto računa imaju digitalni oblik te je za očekivati njihov značajniji rast. Predstavio je inovativnu platformu Plati me koja će doprinijeti tom rastu. Platforma može biti samostalna ili vezana za platformu Moj eRačun.

Voditeljica poslovnog razvoja Mastarcarda Tina Mirčeta predstavila je Fintech Support & Accelerate Program te ukazala na želju Mastercarda za izlaženjem iz tradicionalnih načina rada i tradicionalnih partnera prema fintechima i neobankama kao i na značajnija investiranja u takve tvrtke.

Prijepodnevni dio konferencije zatvršio je panel raspravom Europa regulira kriptovalute – što bi na to rekao Satoshi Nakamoto? koji je moderirala novinarka Gordana Gelenčer. U panel raspravi su sudjelovali CEO Fima Plus Milan Horvat, voditeljica službe za analizu rizika porezne uprave Ksenija Cipek, stariji analitičar i fintech koordinator Hanfe Filip Šaravanja i osnivač i direktor Electrocoina Nikola Škorić (kao zamjena za Vlahu Hrdala koji je bio spriječen).

U uvodu u panel raspravu konzultant Željko Ivanković podsjetio je na nastanak i dosadašnji razvoj kripto tržišta te na njegovu regulaciju. Ivanković je podsjetio na izvorni smisao blokchaina kao temelja kripto valuta čija je suština izbjegavanje posrednika, bilo banaka, bilo države, te ukazao na činjenicu da su kripto valute ušle u snažno regulirano financijsko tržište te su samim time podložne određenoj regulaciji.

Naveo je primjer EU novog regulatornog okvira za kripto valute te razloge njegovog donošenja kao i na razlike u reguliranju kripto tržišta u SAD, Kini i Europi.

Milan Horvat ukazao je na samoregulaciju kripto tržišta kao potreban i pozitivan smjer jer će u suprotnom velike banke koje su već uključene u tržište same napraviti regulaciju. Nikola Škorić pak smatra kako se određeni dijelovi kripto tržišta zbog svoje specifičnosti ne mogu regulirati. Filip Šaravanja naglasio da se regulacija prije svega odnosi na kripto valute koje nisu podložne volitivnosti stablecoin a manje na nestabilne kripto valute.

Ksenija Cipek smatra kako je najnovija europska regulacija kriptotržišta pozitivan smjer te da će regulirano tržište pomoći definirati investiranje s kripto tržišta u oporavak gospodarstva nakon krize koje je donijela pandemija.

Željko Ivanković iskazao je uvjerenje za razmatranjem samoregulacije i vanjske regulacije kripto tržišta ukazujući kako je jasno da je uvijek netko odgovoran za vrijednosne transakcije i kada nemaju posrednika kao na klasičnom financijskom tržištu.

Poslijepodnedni dio konferencije započeo je keynote predavanjem Primjene strojnog učenja u financijama fintech stručnjaka iz Silicijske doline Marka Rukonića u kojem je objasnio različite oblike umjetne inteligencije i njene aktualne trendove kroz primjenu u financijama.

Konsultant poslovnih rješenja u Crozu Luka Gauta u predavanju Event Streaming & Processing – Key for a long-term successful relationship ukazujući na povjerenje kao kao ključni faktor u poslovnim odnosima.

Voditelj digitalnog razvoja Marko Sajko i ICT koordinator Croatia osiguranja Igor Štefičić detaljno su predstavili su novu aplikaciju LAQO koja prva na tržištu omogućuje potpuno digitalno osiguranje automobila.

Voditelj poslovnog razvoja tvrtke Infigo IS Davor Marić u svojem predavanju Managing AML and Fraud risks in FinTech ukazao je na sve učestalije zlonamjerne napade na fintech tržištu te ukazao na preventivno djelovanja protiv prijevarnih radnji.

Drugu panel raspravu ovogodišnjeg F2 – Future od fintech pod nazivom Kad ćemo se riješiti gotovine i zašto nikada? moderirao je osnivač i CEO Kontra agency Ilija Brajković, a panelisti su bili osnivač i CEO Electrociona Nikola Škorić, osnivač tvrtke Sessionize Domagoj Pavlešić, savjetnik u Direkciji za odnose s međunarodnim financijskim institucijama HNB-a Linardo Martinčević i direktor Aircasha Hrvoje Ćosić.

Hrvatska po bezgotovinskom plaćanju prati europske trendove te su sve aktualniji beskontaktni načini plaćanja. Hrvoje Ćosić je rekao kako platforma Aircash ima oko 100.000 aktivnih korisnika te od 2,5 do 3,5 milijuna kuna dnevnog prometa.

U Hrvatskoj je, kako je rekao Nikola Škorić, potrebno najmanje 10.000 mjesta gdje se mogu promijeniti kripto valute za novac kako bi tržište imalo smisla ali za sada banke ne žele prihvatiti kripto valute.

Linardo Martinčević je rekao kako je prošle godine udio gotovinskih plaćanja u trgovini bio 84 posto dok je procjena da će ove godine imati udjel od 79 posto.

Nakon druge panel rasprave Senior Key Account Manager tvrtke Moj eRačun Ivan Tomljenović održao je predavanje Odgovorno je znati više: Neophodni digitalni alati za sigurno poslovanje.

Prvi dan konferencije završio je predavanjem Blockchain Developer & Crypto Educator Blocksizea Borisa Agatića Artificial Intelligence in FinTech u kojem je naveo primjere primjene tehnologije umjetne inteligencije u financijskoj industriji.

Drugi dan konferencije održano je pet dodatnih predavanja, kao bonus, namijenjen uglavnom online gledateljima, no i uz dozvoljen broj ljudi na licu mjesta, u dvorani.

CEO fintecha Revuto Josipa Majić u predavanju Subscription economy: zašto su pretplate svuda oko nas i kako upravljati njima predstavila je aplikaciju za praćenje i kontrolu pretplata za sve servise.

Izvršni direktor ABC Tech group Goran Bosankić u predavanju Banking digital or bust! Challenges of digital banking naglasio je kako je digitalni kanal za banke postao primarni prema klijentima dok je odlazak u poslovnicu sada samo podrška digitalnom. Naglasio je kako je primjena umjetne inteligencije u financijskoj industriji svodi samo na chatbotove i analizu podataka o klijentima.

Osnivač 0bs networka (0bs, nula bs, zero bullshit) Srđan Kuprešanin u predavanju Zero Bullshit Blockchain Use Cases naveo je primjere praktične primjene blockchain tehnologije u bankama te ukazao na mogućnosti njene primjene u različitim područjima fizičke imovine

Poslovna analitičarka Nika Regina u predavanju Mobile banking – the good, the bad, the ugly ukazala je na prednosti mobilnog bankarstva i njegovom indirektnom utjecaju na profit banaka i smanjenje troškova.

Konferencija za završila predavanjem osnivača i CEO Electrociona Nikole Škorića Decentralizirane financije – fintech utopija ili distopija? u kojem je predstavio najnovije trendove na fintech tržištu, prije svega ozbiljnom institucionalnom ulasku na tržište što je postao trend posljednjih mjeseci.

Partneri konferencije su: glavni, Moj e-račun, zatim srebrni Mastercard i Croatia osiguranje, te Aircash, CROZ, EuroArt93, Infigo i Revuto.

