Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, potpisanog u listopadu 2018. Kodeks dobre prakse prati se u okviru Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja koji je Europska unija donijela prošlog prosinca kako bi izgradila kapacitete i ojačala suradnju između država članica i institucija EU-a za proaktivno suočavanje s prijetnjama dezinformiranja.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla i trgovinska udruženja koja predstavljaju oglašivački sektor dostavili su svoja prva izvješća o mjerama koje poduzimaju kako bi se uskladili s Kodeksom. Prema tim izvješćima, kojima su obuhvaćene mjere poduzete do 31. prosinca 2018., internetska poduzeća u nekim su područjima postigla naprednije i opsežnije rezultate, npr. uklanjanje lažnih računa i smanjenje prihoda promicatelja dezinformacija, dok su u drugima rezultati slabiji.

Osim toga, Europska komisija je najavila konferenciju pod naslovom „Suzbijanje dezinformiranja na internetu i stvaranje transparentnijeg, vjerodostojnijeg i raznovrsnijeg ekosustava digitalnih medija”, na kojoj će se podsjetiti na ostvarene rezultate u borbi protiv internetskog dezinformiranja u Europi i razmotriti mogućnosti daljnjeg djelovanja u kontekstu nadolazećih izbora za Europski parlament. Sudjelovat će povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel, članovi Europskog parlamenta te predstavnici tehnološke zajednice, industrije i medija. Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King i povjerenica Mariya Gabriel danas su održali konferenciju za medije.

Za nadolazeća izvješća, Europska komisija očekuje da će Google, Facebook, Twitter i Mozilla razviti sustavniji pristup koji će omogućiti pravilno i redovito praćenje i procjenu na temelju odgovarajućih podataka o izvedbi.

Kada je riječ o trgovinskim udruženjima koja predstavljaju sektor oglašavanja (Svjetska federacija oglašivača World Federation of Advertisers, Europska asocijacija komunikacijskih agencija European Association of Communication Agencies i Interaktivni ured za oglašavanje u Europi Interactive Advertising Bureau Europe), Europska komisija bilježi njihove pozitivne napore u podizanju svijesti o Kodeksu, ali i napominje da nema potpisnika korporacija i naglašava ključnu ulogu robnih marki i oglašivača u nastojanjima da se demonetiziraju dobavljači dezinformacija.

Izvještavanje o dezinformacijama svaki mjesec

Izvješća obuhvaćaju mjere koje poduzimaju online tvrtke i sektor oglašavanja do 31. prosinca 2018. Za siječanj 2019., internetske platforme trebale bi Europskoj komisiji pružiti detaljne informacije u nadolazećim danima. Ovo prvo mjesečno izvješće bit će objavljeno u veljači 2019., nakon čega će slijediti slična izvješća svakog mjeseca do svibnja 2019. To će omogućiti Europskoj komisiji da provjeri postoje li djelotvorne politike s posebnim utjecajem na integritet izbornih procesa prije europskih izbora ,

Do kraja 2019. Europska komisija će provesti sveobuhvatnu procjenu na kraju početnog 12-mjesečnog razdoblja Kodeksa. Ako se rezultati pokažu nezadovoljavajućim, Europska komisija može predložiti daljnje postupke, uključujući regulatorne prirode.

Praćenje Kodeksa prakse dio je Akcijskog plana protiv dezinformacija koje je Europska unija usvojila u prosincu prošle godine kako bi izgradila sposobnosti i ojačala suradnju između država članica i institucija EU-a kako bi proaktivno odgovorila na prijetnje koje predstavlja dezinformacija.

Kodeks prakse također ide ruku pod ruku s Preporukom uključenom u izborni paket koji je predsjednik Europske komisije Jean-Paul Juncker objavio u svom govoru o stanju Unije za 2018. godinu kako bi se osigurali slobodni, pošteni i sigurni izbori Europskog parlamenta. Mjere uključuju veću transparentnost u političkim online oglasima i mogućnost nametanja sankcija za ilegalno korištenje osobnih podataka kako bi se namjerno utjecalo na ishod europskih izbora. Također, državama članicama je savjetovano da uspostave nacionalnu mrežu za izbornu suradnju relevantnih vlasti – kao što su izborna, cyber sigurnost, zaštita podataka i tijela za provedbu zakona – i da imenuju kontaktnu točku za sudjelovanje u mreži za izbornu suradnju na europskoj razini. Prvi sastanak na europskoj razini održan je 21. siječnja 2019. godine.

Preporuke Europske komisije

Prema izvješćima koja obuhvaćaju mjere donesene do 31. prosinca 2018., rad online tvrtki je napredniji i sveobuhvatniji u nekim područjima, na primjer u uklanjanju lažnih računa i demonetizaciji dobavljača dezinformacija, ali manje u drugim.

Izvještaji posebno pokazuju da:

Facebook je poduzeo ili poduzima mjere za provedbu svih obveza, ali sada mora pružiti veću jasnoću o tome kako će društvena mreža primijeniti svoje alate za osnaživanje potrošača i potaknuti suradnju s provjeravateljima činjenica i istraživačkom zajednicom u cijeloj EU.

Google je poduzeo korake za provedbu svih svojih obveza, posebno onih koje su osmišljene kako bi se poboljšala kontrola plasmana oglasa, transparentnost političkog oglašavanja i pružanje informacija korisnicima, alatima i podršci kako bi ih se osnažilo u njihovom internetskom iskustvu. Međutim, neki alati dostupni su samo u malom broju država članica. Europska komisija također poziva Google da podrži istraživačke aktivnosti u širem opsegu.

Twitter ima prioritetne akcije protiv zlonamjernih sudionika, zatvarajući lažne ili sumnjive račune i automatizirane sustave / robote. Ipak, potrebno je više informacija o tome kako će se time ograničiti uvjerljivi provoditelji dezinformacija da promoviraju svoje tweetove.

Mozilla će pokrenuti nadograđenu verziju svog preglednika kako bi blokirala praćenje među web lokacijama prema zadanim postavkama, ali online preglednik trebao bi biti konkretniji u tome kako će to ograničiti informacije o aktivnostima pregledavanja korisnika koje bi se potencijalno mogle koristiti za kampanje dezinformacija.

Pet ključnih područja Kodeksa

Potpisnici izvješćivanja poštivali su Kodeks prakse u listopadu 2018. godine na dobrovoljnoj osnovi. Kodeks ima za cilj postizanje ciljeva postavljenih u Komunikaciji Europske komisije predstavljenoj u travnju 2018., postavljanjem širokog raspona obveza artikuliranih oko pet područja:

poremetiti prihode od oglašavanja za račune i web lokacije koje pogrešno prikazuju informacije i oglašivačima pružiti odgovarajuće sigurnosne alate i informacije o web lokacijama koje dezinformiraju.

Omogućiti javno objavljivanje političkog oglašavanja i uložiti napor u otkrivanje oglašavanja na temelju problema.

Imati jasnu i javno dostupnu politiku o identitetu i internetskim robotima te poduzeti mjere za zatvaranje lažnih računa.

Ponuditi informacije i alate kako bi pomogli ljudima da donesu informirane odluke i olakšali pristup različitim perspektivama o temama od javnog interesa, istodobno ističući pouzdane izvore.

Omogućiti istraživačima pristup podacima usklađenima s privatnošću kako bi mogli pratiti i bolje razumjeti širenje i utjecaj dezinformacija.

