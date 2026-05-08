Zabrana kineske opreme mogla bi Europsku uniju skupo koštati, kažu Kinezi

Prijedlozi Europske unije za pooštravanje kibernetičke sigurnosti postupnim ukidanjem opreme kineskih dobavljača mogli bi dovesti do troškova većih od 400 milijardi američkih dolara u sljedećih pet godina. Blizu pola tog tereta mogla bi ponijeti Njemačka.



Procjena je to Kineske gospodarske komore za EU (CCCEU), temeljem studije koju je na njen zahtjev proveo KPMG. Prisilna zamjena kineskih dobavljača u 18 kritičnih sektora koštala Uniju 367,8 milijardi eura (432,83 mlrd. USD) između 2026. i 2030. Riječ je o troškovima zamjene hardvera i otpisa imovine, kao i ⁠niže učinkovitosti te odgođene digitalizacije.



Najteže pogođeni sektori bili bi energetika i telekomunikacije. Šest država članica suočilo bi se s gubicima većim od 10 mlrd. € - Njemačka, ​Francuska, Italija, Španjolska, Poljska i Nizozemska. Za Njemačku bi račun bio 170,8 mlrd. €.



Prema novim pravilima kibernetičke sigurnosti, Unija planira postupno ukinuti komponente i opremu dobavljača visokog rizika ​u kritičnim sektorima. Među pogođenim kineskim tvrtkama su​ Huawei i ZTE.



Službeni Peking želi izbacivanje klauzula koje definiraju države koje predstavljaju problem kibernetičke sigurnosti i visoki rizik iz predloženih pravila. Zaprijetio je protumjerama ako se to ne dogodi.



Vlade Unije i ​Europski parlament u ranoj su fazi dugotrajnog zakonodavnog ⁠procesa potrebnog kako nova pravila postala zakon. Europska komisija također je preporučila ograničavanje ​korištenja ​fondova ​Unije za projekte koji uključuju nabavke od visokorizičnih dobavljača, kako bi bila izbjegnuta mogućnost daljinskog gašenja električnih mreža ​članica Unije.