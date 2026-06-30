Uzalud vam trud, igrači: Neće biti prisile za podršku igrama online

Europska komisija neće zahtijevati od tvrtki koje proizvode videoigre nastavak podrške njihovih naslova online nakon što više neće biti dostupni za kupnju. Umjesto toga, najavila je kako će "istražiti načine za poboljšanje industrijskih standarda" za igre koje bi mogle postati nedostupne.



Odluka Komisije je reakcija na inicijativu Stop Killing Games, koja je prošle godine prikupila dovoljno potpisa kako bi se pitanje očuvanja igara online našlo pred najvišom instancom izvršne vlasti u Europskoj uniji. Komisija je ocijenila kako ne može puno toga poduzeti zbog postojećih zakona o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu.



Njeni sljedeći koraci uključivat će suradnju s industrijom igara na razvoju kodeksa ponašanja. To bi trebalo obuhvatiti očekivanja u vezi s tim kako se razvojni programeri i izdavači nose s gašenjem igara. Također će "surađivati ​​s organizacijama potrošača i vlastima kako bi se podigla svijest o primjenjivim pravima koja štite potrošače". Izvješće o tome trebalo bi biti objavljeno prije kraja 2026.



Pokret Stop Killing Games započeo je 2024. godine, kada je Ubisoft ugasio poslužitelje za automobilsku igru online​​The Crew, pa čak ga i obrisao iz knjižnica igrača. Taj je potez potaknuo rasprave o pravima igrača na pristup igrama koje su kupili ili licencirali, kao i filozofske debate o vlasništvu i očuvanju u sve digitalnijem krajoliku industrije zabave.



U Kaliforniji (SAD) je usvojen zakon o industrijskim standardima kako iskomunicirati okončanje podrške igračima. Pojedine platforme za igre, poput Steama, usvojile su zakonom predloženu formulaciju kako bi jasnije prenijele poruku prema kojoj igrači kupuju licencu za igru.

