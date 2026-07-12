Uz dijamante i kvantnu tehnologiju do superbrzog pregleda čipova
Njemački startup dobio je od Europske komisije 76 milijuna eura za razvoj procesa koji bi višetjednu provjeru čipova trebao svesti na dvije minute.
ASML, nizozemska tvrtka koja ima gotovo monopol na proizvodnju strojeva koji se koriste za izradu čipova, uskoro možda više neće biti izolirana priča o uspjehu. Jedan od korisnika sredstava predviđenih europskim Zakonom o čipovima je QuantumDiamonds, njemački startup koji primjenjuje novi pristup inspekciji čipova.
Europska komisija odobrila mu je 76 milijuna eura financiranja koje su osigurali njemačko savezno ministarstvo gospodarstva i pokrajina Bavarska. Startup će sredstva iskoristiti za postavljanje novog pogona za proizvodnju opreme za testiranje poluvodiča u Münchenu, u sklopu investicijskog plana vrijednog 178 milijuna američkih dolara.
QuantumDiamonds, tvrtka izdvojena iz Tehničkog sveučilišta u Münchenu (TUM), također je prikupila rundu investicija vrijednu 15 milijuna eura koju je predvodio VC fond World Fund, a sudjelovali su i Bayern Kapital te postojeći investitori, uključujući Creator Fund, Earlybird, First Momentum, IQ Capital, Onsight Ventures i UnternehmerTUM.
Komprimiranjem procesa otkrivanja nedostataka koji obično traje tjednima u dvominutnu inspekciju koja ne zaustavlja proizvodne linije, QuantumDiamonds tvrdi kako može pomoći tvrtkama u uštedi stotina milijuna dolara. To bi trebalo poboljšati isplativost njihovog hardvera i ostaviti dovoljno prostora za pretplatu koju startup naplaćuje za podršku na licu mjesta i za svoj softver.
Ovo je jedan od prvih stvarnih slučajeva upotrebe kvantne tehnologije. Za razliku od čipova, kvantno očitavanje već je operativno u svojoj sposobnosti generiranja magnetskih polja koja detektiraju nedostatke s visokom preciznošću.
U procesu se sintetičke dijamante koristi koristi za promatranje kako struja teče kroz čipove. U usporedbi s trenutnim inspekcijama, koje gledaju gornji sloj čipa nekom vrstom mikroskopa, novi pristup ima prednost otkrivanja nedostataka kroz sve slojeve, bez uništavanja čipa u procesu. To je zgodna karakteristika u vrijeme kad su čipovi sve slojevitiji.
QuantumDiamonds je već na putu preseljenja u tvornice za proizvodnju poluvodiča. Raspolažu alatom kojim će na uzorcima provoditi testiranja visokog protoka u samoj tvornici.“
Njihov sustav visokog protoka mogao bi koštati 10 do 15 mil. USD. Usporedbe radi, ASML-ovi strojevi koštaju oko 400 mil. USD.