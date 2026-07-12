Uz dijamante i kvantnu tehnologiju do superbrzog pregleda čipova

ASML, nizozemska tvrtka koja ima gotovo monopol na proizvodnju strojeva koji se koriste za izradu čipova, uskoro možda više neće biti izolirana priča o uspjehu. Jedan od korisnika sredstava predviđenih europskim Zakonom o čipovima je QuantumDiamonds, njemački startup koji primjenjuje novi pristup inspekciji čipova.



Europska komisija odobrila mu je 76 milijuna eura financiranja koje su osigurali njemačko savezno ministarstvo gospodarstva i pokrajina Bavarska. Startup će sredstva iskoristiti za postavljanje novog pogona za proizvodnju opreme za testiranje poluvodiča u Münchenu, u sklopu investicijskog plana vrijednog 178 milijuna američkih dolara.



QuantumDiamonds, tvrtka izdvojena iz Tehničkog sveučilišta u Münchenu (TUM), također je prikupila rundu investicija vrijednu 15 milijuna eura koju je predvodio VC fond World Fund, a sudjelovali su i Bayern Kapital te postojeći investitori, uključujući Creator Fund, Earlybird, First Momentum, IQ Capital, Onsight Ventures i UnternehmerTUM.



Komprimiranjem procesa otkrivanja nedostataka koji obično traje tjednima u dvominutnu inspekciju koja ne zaustavlja proizvodne linije, QuantumDiamonds tvrdi kako može pomoći tvrtkama u uštedi stotina milijuna dolara. To bi trebalo poboljšati isplativost njihovog hardvera i ostaviti dovoljno prostora za pretplatu koju startup naplaćuje za podršku na licu mjesta i za svoj softver.



Ovo je jedan od prvih stvarnih slučajeva upotrebe kvantne tehnologije. Za razliku od čipova, kvantno očitavanje već je operativno u svojoj sposobnosti generiranja magnetskih polja koja detektiraju nedostatke s visokom preciznošću.



U procesu se sintetičke dijamante koristi koristi za promatranje kako struja teče kroz čipove. U usporedbi s trenutnim inspekcijama, koje gledaju gornji sloj čipa nekom vrstom mikroskopa, novi pristup ima prednost otkrivanja nedostataka kroz sve slojeve, bez uništavanja čipa u procesu. To je zgodna karakteristika u vrijeme kad su čipovi sve slojevitiji.



QuantumDiamonds je već na putu preseljenja u tvornice za proizvodnju poluvodiča. Raspolažu alatom kojim će na uzorcima provoditi testiranja visokog protoka u samoj tvornici.“



Njihov sustav visokog protoka mogao bi koštati 10 do 15 mil. USD. Usporedbe radi, ASML-ovi strojevi koštaju oko 400 mil. USD.