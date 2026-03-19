Talijani pokrenuli istragu u sektoru kvantnog računalstva

Talijansko antimonopolsko tijelo pokrenulo je istragu sektora kvantnog računarstva, navodeći kao razloge rizike povezane s koncentracijom tržišta, tehnološkom blokadom i rastućim utjecajem globalnih pružatelja usluga u oblaku u oblikovanju pristupa. U početku će prikupiti mišljenja relevantnih sudionika na tržištu.



Kvantna tehnologija mogla bi učiniti obradu podataka daleko bržom od konvencionalnog računarstva, ima potencijal utjecati na svaki dio gospodarstva i mogla bi vrijediti bilijune američkih dolara u sljedećem desetljeću, prema konzultantskoj tvrtki McKinsey.



Talijanski regulatori su zabrinuti zbog toga što bi veliki investicijski zahtjevi, brzorastući patentni krajolik i oslanjanje na vlasnički hardver i softver mogli pogodovati malom broju dominantnih igrača. Posebno su pritom istaknuli hiperskalere u računalnom oblaku, koji su počeli nuditi mogućnosti kvantnog računarstva kao dio svojih platformi, potencijalno proširujući svoju postojeću tržišnu moć na novonastala područja.



Alphabet, Amazon i Microsoft su među nekoliko velikih tehnoloških tvrtki koje ulažu u kvantno računalstvo, koje bi prema očekivanjima trebalo moći rješavati probleme izvan dosega današnjih računala.



Talijanski regulator također je primijetio nagli porast broja prijava patenata povezanih s kvantnim računalstvom, što nadmašuje druga tehnološka područja i doprinosi onome što je opisao kao trend globalne "tehnološke prevlasti" koja bi mogla potkopati konkurentnost na tržištu. Akvizicije kvantnih startupova u ranoj fazi zahtijevaju bliže ispitivanje, uključujući i Italiju, gdje se broj takvih tvrtki povećava.



Istraga bi trebala zaključena do 31. prosinca ove godine. Dionici mogu dostaviti doprinose o strukturi tržišta, konkurentskoj dinamici, intelektualnom vlasništvu, trendovima konsolidacije i pitanjima strateške ovisnosti do 30. travnja.