Talijani otvorili istragu protiv Microsofta zbog nepoštenog poslovanja

Regulator je ustvrdio kako proizvođač operativnog sustava Windows nije adekvatno obavijestio potrošače kako je njegova usluga Microsoft 365 integrirana s alatima Copilot i Designer.

Talijanska agencija za suzbijanje monopola otvorila je istragu protiv Microsofta zbog navodnih nepoštenih poslovnih praksi povezanih s porastom cijene pretplate na Microsoft 365.



Regulator je ustvrdio kako proizvođač operativnog sustava Windows nije adekvatno obavijestio potrošače kako je njegova usluga Microsoft 365 integrirana s alatima umjetne inteligencije Copilot i Designer. Potrošači su automatski prebačeni na skuplji plan pretplate, osim ako se aktivno ne odluče, a pritom nisu dobili dovoljno informacija za odluku hoće li obnoviti svoje ugovore.



Praksu tehnološkog diva smatraju agresivnom jer je neopravdano ograničila slobodu izbora potrošača.