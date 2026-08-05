Stupila su na snagu nova europska pravila o umjetnoj inteligenciji

Nova pravila Europske unije o transparentnosti umjetne inteligencije stupila su na snagu. Članak 50. Zakona o umjetnoj inteligenciji zahtijeva od izdavača sadržaja označavanje i označavanje određenih vrsta sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, kao i obavještavanje korisnika kada komuniciraju s AI chatbotom ili agentom, a ne sa stvarnom osobom.



"Ove obveze imaju za cilj poticanje povjerenja i integriteta u informacijskom ekosustavu. Ljudi bi trebali znati kada su u interakciji s umjetnom inteligencijom ili kada su izloženi sadržaju koji generira umjetna inteligencija. To će im pomoći u donošenju informiranih odluka, kalibrirati svoje povjerenje i oslanjanje na umjetnu inteligenciju i izbjeći pogrešne informacije ili prijevaru", napisala je Europska komisija u svojim novim smjernicama.



Nova pravila zahtijevaju oznaku "AI" ako su strojevi pomogli u stvaranju duboko lažnog sadržaja "autentičnog izgleda" (slika, audio, video) ili objavljenog teksta. Ako je slika, zvuk, video ili tekst u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom, mora imati oznaku "generirano umjetnom inteligencijom".



Za potonje, regulatori navode primjere kao što su "duboki lažni videozapisi s političarima ili izmišljenim događajima koje je u potpunosti generirala umjetna inteligencija", "cijela glazba ili umjetnost koje je izradila AI" ili "AI generirani sažeci vijesti". Druge vrste AI uradaka također moraju biti označene, poput modela koji prepoznaju vaše emocije ili obrađuju biometrijske podatke.



"Cilj je jednostavan: kad god umjetna inteligencija igra vitalnu ulogu, imate pravo znati", poručila je Europska komisija.



Komisija će također nadzirati pružatelje modela AI opće namjene. Od tih će organizacija zahtijevati dokumentiranje informacija, objavljivanje sažetaka podataka o obuci i provedba pravila o autorskim pravima.



Za provedbu će biti zadužena odgovarajuća nacionalna tijela. Kazne mogu dosegnuti do 15 milijuna eura ili tri posto globalnog godišnjeg prihoda za tvrtke i 750 tisuća eura za institucije, tijela i agencije Unije. Razmjernost će biti uzeta u obzir za mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje kapitalizacije. Pravila izuzimaju osobni sadržaj poput grupnih razgovora zajedno s "očito umjetničkim" satiričnim i fiktivnim djelima.

