Stigao je i taj dan: Stupa na snagu direktiva EU o pravu na popravak

Od 31. srpnja 2026. godine počinje nova era za za pokret Right to Repair, barem za građane Europske unije. To je rok za primjenu direktive Unije o pravu na popravak u njenih 27 država članica.



Direktiva zahtijeva od proizvođača ponudu popravka neispravnih proizvoda u "razumnom roku" i "po razumnoj cijeni". Proizvođači će također morati objaviti priručnike za popravak - besplatno - i ponuditi jasne cijene rezervnih dijelova. Ako se dio opreme popravi, kupci će također moći produžiti svoje zakonsko jamstveno razdoblje za dodatnu godinu.



Trenutno pravila pokrivaju popravke velikih kućanskih aparata, kao što su perilice rublja, sušilice, perilice posuđa i hladnjaci. Što se tiče tehnologije, vrijede za pametne telefone, tablete, serversku opremu, kao i električne bicikle i električne skutere. Usisavači će u nekom trenutku dobiti svoj zaseban zakonski okvir.



Više država članica Unije zasad još nije uključilo direktivu u svoje domaće zakonodavstvo.