Širenje znanja i tržišta - Europska tehnološka suradnja s Afrikom, obračun s Kinom

Cilj EU je ojačati povezanost između Europe i ostatka svijeta, te promicati vrijednosti EU poput demokracije, pravne države i ljudskih prava. Postoji niz ekonomskih, političkih i etičkih razloga zbog kojih EU kao i druge zemlje širom svijeta ulažu u razvoj nekih manje razvijenih dijelova našeg planeta. Partnerstva strategije Global Gateway se temelje na šest načela; demokratske vrijednosti i visoki standardi, dobro upravljanje i transparentnost, ravnopravna partnerstva, ekološka i čista rješenja, sigurnost u prvom planu i poticanje ulaganja privatnog sektora. Veliki broj pokrenutih projekata je tehnološke prirode koji uključuju suvremene ICT, energetske i druge projekte. No ono što se krije iza lijepe priče o empatičnoj Europi, čine se da ipak ima veze sa samom Europom, odnosno s tehnološkom bitkom koju vodi s Kinom.