Šef ASML-a političarima: Ne petljajte nam se previše u posao

Glavni izvršni direktor vodeće europske tehnološke tvrtke ASML pozdravio je većinu prijedloga koje je Europska komisija dala za poboljšanje europskog tehnološkog suvereniteta, ali je upozorio na planove za njezino sudjelovanje u upravljanju ili praćenju strateških projekata koji ispunjavaju uvjete za državnu pomoć.



Takvi projekti "u osnovi moraju odgovoriti na potrebe industrije" i bolje ih je prepustiti tvrtkama, naveo je Christophe Fouquet u objavi na LinkedInu. "Moramo izbjeći rizik od prekomjerne kompliciranosti i birokracije, a istovremeno se oslanjati na stručnost privatnog sektora", dodao je.



Fouquetove su opaske među prvim komentarima vodećih osoba u europskoj industriji upućenih Komisijinom paketu, koji je središnji dio plana Bruxellesa za smanjenje tehnološkog jaza bloka sa Sjedinjenim Državama i Azijom. Plan uključuje mjere za poticanje potražnje za čipovima europske proizvodnje i lokalnim uslugama u oblaku. Fouquet je rekao kako je novi fokus Komisije na politiku vođenu potražnjom pozitivan razvoj događaja.

