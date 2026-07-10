SAP će korisnicima olakšati prijelaz na konkurentske usluge

U rujnu prošle godine Europska komisija pokrenula je istragu zbog zabrinutosti kako bi SAP mogao ometati konkurente na tržištu usluga održavanja i podrške za softver na lokaciji. Regulatori su sumnjali kako SAP svojim kupcima otežava promjenu dobavljača.

Nakon što je Komisija primila povratne informacije od trećih strana SAP je prilagodio svoj prijedlog. Komisija je nakon toga dala zeleno svjetlo ustupcima.



"Današnja odluka daje korisnicima SAP-ovog popularnog softvera za upravljanje poslovanjem na lokalnoj razini veću slobodu odabira usluga održavanja i podrške bez nepravednih ograničenja koja su povećavala njihove troškove i gušila konkurenciju", rekla je Teresa Ribera, šefica Unije za antimonopolsku politiku. Iz SAP-a su poručili kako obveze koje su preuzeli "pružaju veću jasnoću, izbor i zaštitne mjere za korisnike koji upravljaju složenim okruženjima na lokalnoj razini".



Njihov plan uključuje ponudu alternativne metode za izračun naknada za licencu na temelju kojih se izračunavaju naknade za održavanje i usluge. Također će ukinuti naknade za ponovno uspostavljanje i smanjiti zaostale naknade za održavanje za povratne korisnike.



SAP-ova ponuda vrijedi globalno 10 godina.