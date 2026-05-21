Raste konzorcij koji želi europski stablecoin

Dvadeset pet banaka - među kojima su ABN Amro, Sabadell, Rabobank, Bankinter, Bank of Ireland, Handelsbanken i Nordea - pridružilo se europskom konzorciju koji planira pokrenuti kriptovalutu vezanu uz euro kasnije ove godine. Konzorcij - koji je prošle godine osnovao tvrtku Qivalis sa sjedištem u Amsterdamu (Nizozemska) - sada okuplja 37 financijskih institucija iz 15 država kao članove, uključujući ING, BNP Paribas i BBVA.



Projekt je zamišljen kao način suprotstavljanja dominaciji SAD-a u digitalnim plaćanjima, kao i sudjelovanje u mogućem budućem sustavu u kojem se imovinom poput obveznica i nekretnina trguje kao kripto tokenima temeljenim na blockchainu, iako je Europska središnja banka skeptična prema tome koliko će to biti korisno.



Stablecoini - vrsta kriptovalute vezane uz fiat valutu - uglavnom se koristi u trgovanju kriptovalutama. Tržištem dominiraju Tether sa sjedištem u El Salvadoru i ⁠Circle sa sjedištem u SAD-u, koji tvrde kako u optjecaju imaju oko 190 milijardi američkih dolara, odnosno 77 mlrd. USD svojih tokena vezanih za dolar.



Zasad postoji malo znakova potražnje za alternativama vezanim za euro. SG-FORGE, kripto odjel banke Societe Generale, lansirao je stabilni coin vezan za euro 2023. godine, ali ima samo 105,6 milijuna eura tokena u optjecaju.