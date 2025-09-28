Prijevare online Europljane koštaju više od četiri milijarde € godišnje

Tehnološki regulator Europske unije upitao je Apple, Google i Microsoft kakve mjere poduzimaju kako bi spriječili korištenje svojih platformi za financijske prijevare. Unija pojačava regulatorni nadzor nad velikim američkim tehnološkim tvrtkama putem Zakona o digitalnim uslugama.



Osim navedenim tvrtkama, upit je poslan i Booking.comu. Od svih su zatražene informacije o tome kako identificiraju i upravljaju rizicima povezanim s financijskim prijevarama, objavila je Henna Virkkunen, šefica Unije za tehnologiju.



Upozorila je kako prijevare online danas mogu vrlo lako započeti i prečesto rezultiraju financijskim gubicima za potrošače. Takve prijevare - od lažnih popisa hotela i prijevarnih bankarskih aplikacija do lažnih profila javnih osoba koje promoviraju lažna ulaganja - Europljane koštaju više od četiri milijarde eura godišnje.



Regulatorne agencije diljem svijeta zabrinute su kako bi porast umjetne inteligencije mogao učiniti potrošače ranjivijima na prijevare poput phishinga i prijevarnih investicijskih šema.