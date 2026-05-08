Postignut dogovor: Europski Zakon o umjetnoj inteligenciji ide u odgodu
Provedba pravila o visokorizičnim sustavima bit će odgođena do 2. prosinca 2027., a iz zakona će biti izuzeti strojevi, pošto već podliježu sektorskim pravilima.
Države članice Europske unije i zastupnici Europskog parlamenta složili su se s razvodnjenim ključnim pravilima o umjetnoj inteligenciji, uključujući odgodu njihove provedbe. Privremeni sporazum, koji idućih mjeseci trebaju formalno potvrditi vlade Unije i Parlament, uslijedio je nakon devet sati pregovora.
"Sporazum o Zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podržava naše tvrtke smanjenjem tekućih administrativnih troškova", rekla je u izjavi Marilena Raouna, zamjenica ciparskog ministra za europska pitanja. Cipar trenutno predsjedava Vijećem Unije.
Promjene Zakona o umjetnoj inteligenciji, koje su stupile na snagu u kolovozu 2024., dio su nastojanja Europske komisije prema pojednostavljivanju niza novih digitalnih pravila. Do toga je došlo nakon što su se tvrtke žalile na preklapajuće propise i birokraciju, što ih ometa u natjecanju s američkim i azijskim konkurentima.
Provedba pravila o visokorizičnim AI sustavima kao što su oni koji uključuju biometriju ili se odnose na kritičnu infrastrukturu bit će odgođena do 2. prosinca 2027. Prethodni rok bio 2. kolovoza ove godine. Izuzet će strojeve iz Zakona o umjetnoj inteligenciji, pošto već podliježu sektorskim pravilima.
Također je postignut dogovor o zabrani AI praksi koje stvaraju neovlaštene seksualno eksplicitne slike i deepfakeove, poput onih koje generira xAI-jev roboto za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji Grok. Zabrana će stupiti na snagu od 2. prosinca, kad i obavezno označavanje vodenim žigom djela generiranih umjetnom inteligencijom.