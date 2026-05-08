Postignut dogovor: Europski Zakon o umjetnoj inteligenciji ide u odgodu

Države članice Europske unije i zastupnici Europskog parlamenta složili su se s razvodnjenim ključnim pravilima o umjetnoj inteligenciji, uključujući odgodu njihove provedbe. Privremeni sporazum, koji idućih mjeseci trebaju formalno potvrditi vlade Unije i Parlament, uslijedio je nakon devet sati pregovora.



"Sporazum o Zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podržava naše tvrtke smanjenjem tekućih administrativnih troškova", rekla je u izjavi Marilena Raouna, zamjenica ciparskog ministra za europska pitanja. Cipar trenutno predsjedava Vijećem Unije.



Promjene Zakona o umjetnoj inteligenciji, koje su stupile na snagu u kolovozu 2024., dio su nastojanja Europske komisije prema pojednostavljivanju niza novih digitalnih pravila. Do toga je došlo nakon što su se tvrtke žalile na preklapajuće propise i birokraciju, što ih ometa u natjecanju s američkim i azijskim konkurentima.



Provedba pravila o visokorizičnim AI sustavima kao što su oni koji uključuju biometriju ili se odnose na ​kritičnu infrastrukturu bit će odgođena do 2. prosinca 2027. Prethodni rok bio 2. kolovoza ove ‌godine. Izuzet će strojeve iz Zakona o umjetnoj inteligenciji, pošto već podliježu sektorskim pravilima.



Također je postignut dogovor o zabrani AI praksi koje stvaraju neovlaštene seksualno eksplicitne slike i deepfakeove, poput onih koje generira xAI-jev roboto za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji Grok. Zabrana će stupiti na snagu od 2. prosinca, kad i obavezno označavanje vodenim žigom djela generiranih umjetnom inteligencijom.