OpenAI je desecima europskih tvrtki odobrio pristup svojim AI modelima

Među odabranim tvrtkama su Deutsche Telekom, BBVA, Telefonica, Sophos, Scalable Capital... Anthropic nije bio toliko susretljiv.

Mreža utorak, 12. svibnja 2026. u 17:12
George Osborne 📷 HM Treasury (Wikipedia)
George Osborne HM Treasury (Wikipedia)

OpenAI je odobrio pristup svojim najnovijim modelima umjetne inteligencije, uključujući GPT-5.5-Cyber, Deutsche Telekomu, BBVA-i i desecima drugih europskih tvrtki kako bi im pomogao ojačati otpornost na ranjivosti u sustavima. Među odabranim tvrtkama su i španjolska Telefonica, britanski Sophos te njemačka tvrtka za financijske usluge Scalable Capital.

OpenAI-jev program "Trusted Access for Cyber" daje provjerenim tvrtkama u vitalnim sektorima poput financijskih usluga, telekomunikacija, energetike i javnih usluga pristup modelima te tvrtke, uključujući precizne zaštitne mjere za obrambeni rad.

Emmanuel Marill, generalni direktor OpenAI-ja za regiju EMEA, poručio je kako je potrebno postići važnu ravnotežu između pristupa, korisnosti i sigurnosti kako umjetna inteligencija postaje sve sposobnija. "Moramo blokirati opasne aktivnosti, a istovremeno osigurati da pouzdani branitelji imaju alate koji su zaista korisni u zaštiti sustava, pronalaženju ranjivosti i brzom reagiranju na prijetnje", istaknuo je.

Anthropicovo objavljivanje Mythosa značajno je povećalo rizike koje novi modeli umjetne inteligencije predstavljaju za banke i druge tvrtke. Njihove sposobnosti kodiranja na visokoj razini dale su im neviđenu sposobnost identificiranja rizika kibernetičke sigurnosti i osmišljavanja načina za njihovo iskorištavanje. Strahuje se kako bi mogli biti korišteni za destabilizaciju banaka i drugih tvrtki.

OpenAI je ponudio Europskoj komisiji otvoreni pristup značajkama kibernetičke sigurnosti. Anthropic nije bio toliko susretljiv, rekao je glasnogovornik Komisije.

Bivši britanski ministar financija George Osborne, koji vodi inicijativu tvrtke "OpenAI for Countries", poslao je Komisiji obrazloženje u kojem je naveo kako bi demokratizacija pristupa obrambenim alatima mogla ojačati zajedničku sigurnost, podržati javnu sigurnost i odražavati europske prioritete.

OpenAI će također osnovati novu tvrtku s više od četiri milijarde američkih dolara početnih ulaganja kako bi pomogao organizacijama u izgradnji i implementaciji AI sustava. Preuzet će konzultantsku tvrtku za AI Tomoro kako bi brzo skalirao novi pothvat.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi