OpenAI je desecima europskih tvrtki odobrio pristup svojim AI modelima

OpenAI je odobrio pristup svojim najnovijim modelima umjetne inteligencije, uključujući GPT-5.5-Cyber, Deutsche Telekomu, BBVA-i i desecima drugih europskih tvrtki kako bi im pomogao ojačati otpornost na ranjivosti u sustavima. Među odabranim tvrtkama su i španjolska Telefonica, britanski Sophos te njemačka tvrtka za financijske usluge Scalable Capital.



OpenAI-jev program "Trusted Access for Cyber" daje provjerenim tvrtkama u vitalnim sektorima poput financijskih usluga, telekomunikacija, energetike i javnih usluga pristup modelima te tvrtke, uključujući precizne zaštitne mjere za obrambeni rad.

Emmanuel Marill, generalni direktor OpenAI-ja za regiju EMEA, poručio je kako je potrebno postići važnu ravnotežu između pristupa, korisnosti i sigurnosti kako umjetna inteligencija postaje sve sposobnija. "Moramo blokirati opasne aktivnosti, a istovremeno osigurati da pouzdani branitelji imaju alate koji su zaista korisni u zaštiti sustava, pronalaženju ranjivosti i brzom reagiranju na prijetnje", istaknuo je.



Anthropicovo objavljivanje Mythosa značajno je povećalo rizike koje novi modeli umjetne inteligencije predstavljaju za banke i druge tvrtke. Njihove sposobnosti kodiranja na visokoj razini dale su im neviđenu sposobnost identificiranja rizika kibernetičke sigurnosti i osmišljavanja načina za njihovo iskorištavanje. Strahuje se kako bi mogli biti korišteni za destabilizaciju banaka i drugih tvrtki.



OpenAI je ponudio Europskoj komisiji otvoreni pristup značajkama kibernetičke sigurnosti. Anthropic nije bio toliko susretljiv, rekao je glasnogovornik Komisije.



Bivši britanski ministar financija George Osborne, koji vodi inicijativu tvrtke "OpenAI for Countries", poslao je Komisiji obrazloženje u kojem je naveo kako bi demokratizacija pristupa obrambenim alatima mogla ojačati zajedničku sigurnost, podržati javnu sigurnost i odražavati europske prioritete.



OpenAI će također osnovati novu tvrtku s više od četiri milijarde američkih dolara početnih ulaganja kako bi pomogao organizacijama u izgradnji i implementaciji AI sustava. Preuzet će konzultantsku tvrtku za AI Tomoro kako bi brzo skalirao novi pothvat.