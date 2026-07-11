Odbijena Appleova žalba na europski Zakon o digitalnim tržištima

Apple je izgubio prigovor protiv legislative Europske unije koja njegove trgovine aplikacijama i operativni sustav iOS određuju kao čuvare vrata podložne obvezama usmjerenima na davanje više prostora konkurentima. Opći sud Europske unije odbacio je njihove prigovore na Zakon o digitalnim tržištima i ocijenio kako su Appleove radnje u vezi s uslugom iMessage nedopustive.



Otkako je stupio na snagu u svibnju 2023. godine, Zakon o digitalnim tržištima potaknuo je pravne izazove Applea, Meta Platforms i ByteDancea. Presuda suda sa sjedištem u Luksemburgu ojačat će položaj regulatora Unije za borbu protiv monopola dok pokušavaju napraviti prostor za konkurente i dati Europljanima više izbora. Apple se može žaliti Sudu Europske unije, najvišem europskom sudu.



"Čvrsto vjerujemo kako mandat Zakona o digitalnim tržištima nadilazi ono što je zakonito i proporcionalno, prijeteći narušavanjem desetljeća zaštite privatnosti i sigurnosti koju smo izgradili i ostavljajući naše korisnike ranjivima na nove rizike. Nastavit ćemo se zalagati za inovacije i privatnost koju naši europski kupci zaslužuju", rekao je glasnogovornik Applea.



Apple je svoje pritužbe sudu podnio 2024., nakon što je Europska komisija odredila njegovih pet trgovina aplikacijama na iPhoneima, iPadima, računalima Mac, Apple TV-ima i Apple Watchevima kao jedinstvenu platformsku uslugu prema Zakonu o digitalnim tržištima.



Suci su stali na stranu tijela Unije za provođenje tržišnog natjecanja. "Bez obzira na dotične uređaje, te trgovine imaju istu svrhu, naime povezati programere aplikacija s krajnjim korisnicima kako bi se olakšala distribucija softverskih aplikacija", naveli su u obrazloženju presude.



Apple je osporio označavanje svog operativnog sustava iOS kao važnog pristupnika za tvrtke kako bi doprle do korisnika, kao i označavanje svoje usluge razmjene poruka iMessage kao usluge međuljudske komunikacije neovisne o broju (NIICS) što bi je moglo podvrgnuti odredbama zakona.



"Ta klasifikacija, sama po sebi ne proizvodi, obvezujuće pravne učinke koji dovode do promjene pravnog položaja Applea. Konkretno, nijedna od zakonski propisanih obvezane odnosi se na iMessage jer ta usluga nije navedena u odluci o označavanju kao važan pristupnik", ocijenio je sud.

