Odabrane financijske institucije koje će prve koristiti digitalni euro

Europska središnja banka (ESB) odabrala je 36 pružatelja platnih usluga, uključujući neke od najvećih financijskih tvrtki eurozone, za pilot program svog projekta digitalnog eura.



ESB već godinama radi na digitalnom euru, dijelom kako bi smanjio ovisnost Unije o pružateljima platnih usluga sa sjedištem u SAD-u. Nada se prvoj emisiji 2029. godine, ako će dugo odgađano zakonodavstvo biti prihvaćeno do kraja ove godine.



Pilot projekt, koji bi trebao započeti u drugoj polovici 2027., trajat će 12 mjeseci i testirat će tehničku funkcionalnost i operativne procese digitalnog eura. Bit će korišten i za poboljšanje korisničkog iskustva.



Više od 50 tvrtki prijavilo se za sudjelovanje u pilot programu. Među 36 odabranih tvrtki nalaze se vodeća imena poput Deutsche Bank i UniCredit, kao i brzorastuće digitalne banke poput Revoluta.



Pilot će biti održan u ESB-u i 19 od 21 središnje banke eurozone, minus Bugarska i Malta. Sudjelovat će osoblje ESB-a i nacionalnih središnjih banaka sudionica, kao i trgovci e-trgovine i trgovci koji nude svakodnevne usluge u svojim prostorijama. Osoblje središnjih banaka sudionica imat će priliku obavljati beta digitalna plaćanja u eurima od osobe do osobe i od osobe do tvrtke.



U pilot projektu bit će korištena beta verzija digitalnog eura, funkcionalno i tehnički blizu digitalnom euru, ali neće imati status zakonskog sredstva plaćanja.

