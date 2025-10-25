Novi europski natječaj za XR rješenja, do 60 tisuća € po projektu

Poziv je otvoren za projekte koji mogu pomoći u prijelazu od prototipa u kontroliranom okruženju do potpuno validiranog, regulatorno odobrenog, integriranog i rutinski korištenog kliničkog rješenja

Otvoren je poziv VR Health Champions 2026, usmjeren na mala i srednja poduzeća koja mogu pružiti stručne usluge za podršku razvoju XR rješenja. Kandidati mogu ponuditi ekspertizu u području kliničkih istraživanja, medicinskog snimanja, zdravstvenog IT-ja, umjetne inteligencije, bihevioralnih znanosti, regulatornih pitanja, marketinga, UX dizajna i računalnog vida.



VR Health Champions je trogodišnji europski projekt posvećen unapređenju VR/AR tehnologija u zdravstvu, s ciljem podizanja razine tehnološke spremnosti u područjima kao što su:



• medicinska navigacija tijekom operacija

• terapijske uranjajuće igre

• kognitivna procjena

• medicinska edukacija i obuka

• prilagodba VR uređaja za medicinsku uporabu.



Poziv je otvoren za projekte koji mogu pomoći u prijelazu od prototipa razvijenog u kontroliranom okruženju do potpuno validiranog, regulatorno odobrenog, integriranog i rutinski korištenog kliničkog rješenja. To uključuje kliničku validaciju, regulatorno odobrenje, integraciju u IT sustave bolnica, obuku osoblja i dokazivanje stvarnog učinka na pacijente i zdravstvene sustave.

Odabrani projekti dobit će do 60 tisuća eura za rješavanje jednog od 14 strateških izazova. Prijave na natječaj su otvorene do ponoći 30. studenoga 2025. Više informacija i pojedinosti o prijavi možete naći ovdje.

Koordinator projekta je EIT Health InnoStars. Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) je najveći europski inovacijski ekosustav koji okuplja gotovo 2.400 partnera iz vodećih poslovnih, istraživačkih i obrazovnih organizacija diljem Europe u više od 50 inovacijskih centara. Tijelo je Europske unije i sastavni dio programa Horizon Europe.