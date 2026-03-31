Netko je upao u web Europske komisije, istraga još traje

Europska komisija priznala je kako su napadači provalili u njezinu web infrastrukturu otvorenu javnosti i ukrali podatke, ali ignoriraju većinu pitanja kako. Upad je uočen 24. ožujka i pogodio je cloud sustave na kojima se nalaze web stranice Europa.



Dužnosnici tvrde kako su brzo obuzdali incident i stranice su ostale online, pa nije bilo očitog prekida usluge. Čega su se napadači uspjeli dočepati, zasad nije jasno.



Komisija kaže kako su podaci možda ukradeni, ali ih ostavlja tamo gdje jesu. Nema pojedinosti o tome kakvi su podaci ukradeni, koliko ih je bilo ili tko bi mogao biti pogođen. Također nema informacija o inicijalnom pristupu, koliko dugo su napadači imali pristup ili tko bi mogao biti odgovoran.



"Komisija uredno obavještava subjekte Unije koji su mogli biti pogođeni incidentom. Službe Komisije još istražuju puni utjecaj incidenta", poručili su.

Nagađa se kako su napadači uspjeli dobiti pristup Komisijinom okruženju u računalnom oblaku pri AWS-u i ukrali ukrali više od 350 gigabajta podataka. Komisija je naglasila kako interni sustavi nisu bili pogođeni, barem na temelju onoga što do sada zna.



Tijekom veljače Unija je priznala kako su mobiteli koje je izdala Komisija bili kompromitirani, što je "možda rezultiralo pristupom imenima osoblja i brojevima mobitela pojedinih članova osoblja".

